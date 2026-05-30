La sclérose en plaques :  une maladie neurologique chronique qui touche le système nerveux central 

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La sclérose en plaques (SEP) est une maladie inflammatoire chronique qui affecte le système nerveux central, notamment le cerveau, la moelle épinière et les nerfs optiques. Il s’agit d’une maladie auto-immune au cours de laquelle le système immunitaire attaque par erreur certaines composantes de l’organisme. Selon les chercheurs, cette pathologie complexe ne possède pas une cause unique clairement identifiée et résulterait plutôt de l’interaction entre des facteurs génétiques, environnementaux et infectieux.

Bien que des antécédents familiaux puissent légèrement augmenter le risque de développer la maladie, la sclérose en plaques n’est pas considérée comme une maladie héréditaire. Les études scientifiques ont identifié plus de 200 variantes génétiques associées à cette affection, principalement liées au fonctionnement du système immunitaire. Toutefois, le risque reste faible, même lorsqu’un parent proche est atteint. Les spécialistes rappellent également que les symptômes peuvent varier d’un patient à un autre, allant de la fatigue aux troubles de la vision, en passant par des difficultés motrices ou des problèmes d’équilibre.

Sensibiliser pour mieux accompagner les patients

À l’occasion de la Journée mondiale de la sclérose en plaques, le Centre hospitalier universitaire de Libreville (CHUL) se mobilise afin de sensibiliser le public à cette maladie neurologique chronique qui impacte la vie de nombreuses personnes à travers le monde. Les professionnels de santé insistent sur l’importance d’un diagnostic précoce et d’une prise en charge adaptée afin d’améliorer la qualité de vie des patients et de limiter l’évolution des symptômes.

Au CHUL, les équipes médicales assurent un suivi spécialisé et une prise en charge multidisciplinaire des personnes atteintes de sclérose en plaques. Grâce à un accompagnement personnalisé, les patients bénéficient d’un soutien médical, psychologique et social pour mieux vivre avec la maladie. À travers cette mobilisation, les acteurs de santé entendent renforcer la sensibilisation, encourager une meilleure compréhension de la SEP et soutenir les personnes qui en souffrent au quotidien.