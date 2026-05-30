Gabon : première édition de la Fashion Distinction prévue le 13 juin

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Libreville va vibrer au rythme de la « Fashion Distinction » le 13 juin prochain. L’événement, prévu se tenir à la Chambre du Commerce, est un rendez-vous qui entend défendre une cause sociale et morale. Le style vestimentaire chez la femme aujourd’hui. Une cause défendue par Honorine Ngou, écrivain et présidente d’honneur de cette journée qui a pour thème : «Maman s’habille autrement ».

De passage sur le plateau du Vôvô chez Gabon Media Time, Honorine Ngou a justifié la volonté derrière cette rencontre des femmes pour des femmes. « Il y a comme une sorte de légèreté dans l’habillement. Les femmes sont dans les rues, même dans l’administration, habillées indécemment, comme si elles voulaient violer impunément les convenances sociales et morales », a expliqué la présidente d’honneur. Pour elle, il faut que la femme sorte de la tendance vulgaire pour être à la mode sans extravagance.

Un rendez-vous pour porter le débat autrement !

« La femme doit être une femme de distinction, la femme doit être une femme de valeur aussi bien dans sa façon de parler, dans sa façon de s’habiller que dans sa façon de se comporter parce que l’habillement est aussi un message », a ajouté Honorine Ngou. Entre débats, conférence, et défilé de mode, cette journée sera le lieu de rappeler à la femme « son devoir de sanctionner, de canaliser, et même de sanctionner ».

L’objectif de la Fashion Distinction est clair pour les organisateurs. Il s’agit de montrer que l’on « peut être moderne, rester moderne, rester jeune en étant décente, en n’étant pas excentrique, en n’étant pas osée, en n’agressant pas l’altérité » a précisé Honorine Ngou. D’ailleurs, pour porter un coup à waouh à cette expérience, ce sont femmes de types mannequins seniors qui vont défiler afin de montrer qu’on peut être maman, jeune ou pas et se vêtir décemment. Ce sans avoir à choquer les convenances morales et sociales au quotidien. Rendez-vous le 13 juin pour un événement unique de mode et de valeurs.