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AmazingGabon : l’UNESCO-Gabon rejoint les partenaires de la 5ᵉ édition du Concours national de photographie

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 4 juillet 2026 à 14h07min
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Le Comité d’organisation de la 5ᵉ édition du Concours national de photographie AmazingGabon, représenté par Steed Rey et Christian Boua, enregistre l’arrivée d’un nouveau partenaire de référence. L’UNESCO-Gabon accompagnera cette édition placée sous le thème « Faune & Flore du Gabon », consacrée à la mise en lumière de la richesse exceptionnelle du patrimoine naturel gabonais.

Le Concours national de photographie AmazingGabon franchit une nouvelle étape dans son développement. Les organisateurs, Steed Rey et Christian Boua, ont annoncé l’arrivée de l’UNESCO-Gabon parmi les partenaires officiels de la 5ᵉ édition de cet événement devenu un rendez-vous incontournable pour les passionnés de photographie et de promotion du patrimoine gabonais.

Placée sous le thème « Faune & Flore du Gabon », cette nouvelle édition entend sensibiliser le public à la préservation de la biodiversité tout en valorisant les paysages, les espèces animales et végétales qui font du Gabon l’un des principaux sanctuaires écologiques d’Afrique.

Un partenariat au service du patrimoine gabonais

Pour le comité d’organisation, cette collaboration avec l’UNESCO-Gabon constitue une reconnaissance de la vocation culturelle, environnementale et éducative portée par AmazingGabon depuis sa création. « C’est avec une grande fierté que AmazingGabon accueille l’UNESCO-Gabon parmi ses partenaires. Cette collaboration marque une étape importante dans notre engagement commun en faveur de la valorisation du patrimoine naturel, culturel et touristique du Gabon », ont indiqué les organisateurs.

À travers ce partenariat, les deux parties ambitionnent de promouvoir la richesse du patrimoine gabonais tout en encourageant les photographes à devenir de véritables ambassadeurs de la conservation de la nature.

La biodiversité gabonaise à l’honneur

Le choix du thème « Faune & Flore du Gabon » s’inscrit dans une volonté de mettre en valeur les écosystèmes exceptionnels du pays, reconnu pour ses parcs nationaux, ses forêts tropicales et sa biodiversité unique. Les clichés attendus devront illustrer aussi bien la beauté des paysages que la diversité de la faune sauvage et de la flore gabonaise, tout en sensibilisant à leur protection.

Cette édition bénéficiera ainsi de l’appui de M. Patricio Zambrano Restrepo, représentant résident de l’UNESCO au Gabon et auprès de la Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC), dont l’engagement en faveur de la sauvegarde du patrimoine contribuera à renforcer la portée de cette initiative.

En s’associant à AmazingGabon, l’UNESCO-Gabon confirme son soutien aux actions visant à promouvoir le patrimoine naturel et culturel du Gabon, tout en encourageant une appropriation citoyenne des enjeux liés à la préservation de l’environnement et au développement durable.

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 4 juillet 2026 à 14h07min
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Photo de Geneviève Dewuno Edou

Geneviève Dewuno Edou

Diplômée en journalisme,je suis chargée des rubriques Santé en plus d’être l’une des voix derrière de nombreux reportages de GMTtv. L'écriture, la pose de voix, la présentation du Journal télévisé sont les principales tâches que j’exécute et pour lesquelles je mets mes capacités au quotidien au profit de la rédaction de Gabon Media Time.

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