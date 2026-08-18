Gabon : la CNNII met en service le bac «Le Ndougou» entre Mayonami et Mougagara

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La Compagnie nationale de navigation intérieure et internationale (CNNII) a annoncé la mise en service, dimanche 16 août 2026, du bac « Le Ndougou », destiné à assurer la liaison entre Mayonami et Mougagara. Une nouvelle unité qui doit faciliter la mobilité des populations, le transport des marchandises et, plus largement, contribuer au désenclavement de cette partie du territoire.

Le réseau fluvial reste, dans plusieurs localités gabonaises, un maillon essentiel de la mobilité des personnes et des biens. C’est dans cette perspective que la CNNII vient de renforcer son dispositif avec la mise en exploitation du bac « Le Ndougou ». Depuis le 16 août, l’embarcation relie désormais les deux rives entre Mayonami et Mougagara.

Un nouvel outil pour le désenclavement

Au-delà de la mise en service d’un nouvel équipement, l’enjeu est directement économique et social. Dans des territoires où les contraintes d’accessibilité peuvent considérablement ralentir les déplacements, l’existence d’une liaison régulière doit notamment faciliter l’acheminement des marchandises et améliorer la circulation entre les différentes localités.

Pour les populations concernées, la mise en exploitation du bac devrait ainsi constituer une réponse concrète aux difficultés de mobilité. L’amélioration des liaisons peut également favoriser les échanges commerciaux, réduire certaines contraintes logistiques et faciliter l’accès aux services disponibles de part et d’autre des rives.

Selon la CNNII, cette réalisation s’inscrit dans la politique impulsée par le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, en faveur du renforcement des échanges sur les voies navigables. Une orientation également portée par le ministère d’État en charge des Transports, de la Marine marchande et de la Logistique, dirigé par Ulrich Manfoumbi Manfoumbi.

La CNNII veut renforcer sa présence sur les voies navigables

Sous la conduite de son directeur général, Alexis Mpiga, la compagnie nationale entend ainsi matérialiser progressivement sa mission de service public sur un segment particulièrement stratégique pour les territoires difficiles d’accès. Le défi consiste désormais à faire de la navigation intérieure un véritable instrument d’aménagement du territoire, plutôt qu’une simple solution alternative aux infrastructures routières.

La mise en service du « Ndougou » constitue à cet égard une nouvelle étape. Car derrière la question du transport se joue également celle de l’activité économique locale : commerçants, transporteurs et populations ont besoin de solutions fiables pour faire circuler personnes, produits agricoles et autres marchandises.

Du bac à la continuité du service

Reste désormais l’enjeu déterminant de l’exploitation dans la durée. L’efficacité d’une telle infrastructure se mesurera à sa disponibilité, à son entretien, à la sécurité des traversées et à la régularité du service proposé aux usagers. Autant de paramètres qui permettront de transformer l’investissement réalisé en amélioration tangible du quotidien.

Avec « Le Ndougou », la CNNII ajoute ainsi une pièce supplémentaire à sa stratégie de reconquête des voies navigables nationales. Pour Mayonami et Mougagara, l’attente sera désormais simple : que cette nouvelle liaison permette effectivement de rapprocher les populations, fluidifier les échanges et réduire durablement l’enclavement.