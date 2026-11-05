AltEmploi : lancement de la 4ème édition du Salon de l’emploi et des métiers

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Le Salon de l’emploi et des métiers a fait son retour à Libreville. Organisée par AltEmploi les 5 et 6 novembre 2026, cette 4e édition placée sous le thème « Créer des opportunités, bâtir la performance » entend rapprocher les demandeurs d’emploi des entreprises. Pour cette reprise, 30 entreprises ont répondu présentes pour proposer près de 600 postes à environ 2 000 candidats.

À travers cette initiative, AltEmploi entend créer un véritable espace de rencontre entre recruteurs et candidats. Et ce à travers des entretiens avec les entreprises, des échanges avec des professionnels et des conférences rythmant ainsi les deux journées du salon. Le secteur du BTP occupe notamment une place importante, avec près de 400 postes annoncés. Une mobilisation qui traduit la volonté du cabinet de recrutement de faciliter l’accès aux opportunités professionnelles et de mieux faire connaître les besoins des entreprises.

Un rendez-vous porté par les besoins des entreprises

Pour Alexandre Alawoe, directeur-fondateur d’AltEmploi Gabon, ce retour répond avant tout à une demande des entreprises partenaires. « Nous sommes très heureux d’organiser la quatrième édition du Salon de l’emploi et des métiers, à l’initiative de nos entreprises partenaires », a-t-il expliqué. Le responsable souligne également l’ampleur de cette édition, qui rassemble « 30 entreprises, 2 000 candidats, pour près de 600 postes ».

Alexandre Alawoe, directeur-fondateur d’AltEmploi Gabon © D.R.

Après quatre années d’interruption depuis la 3ème édition organisée en 2022, AltEmploi a poursuivi son développement au Gabon et à l’international. Le cabinet a notamment ouvert un bureau à Port-Gentil dans la province de l’Ogooué Maritime, puis a étendu ses activités en Afrique de l’Ouest avec des implantations à Cotonou au Bénin et à Abidjan en Côte d’Ivoire. Ainsi, le retour du salon à Libreville intervient à la demande des entreprises partenaires, selon Alexandre Alawoe, qui rappelle que la rencontre doit favoriser « ces rencontres entre les entreprises et les candidats ».

Mieux orienter les choix professionnels

Au-delà du recrutement, le Salon de l’emploi et des métiers constitue également un espace d’orientation. Pour la cheffe cuisinière et consultante Cheffe Anto, cette initiative permet aux jeunes comme aux personnes en reconversion de mieux comprendre les réalités des professions. « C’est de connaître quels sont les diplômes, les compétences, le savoir-faire, le savoir-être que ces métiers impliquent », souligne-t-elle. Une manière, selon elle, d’éviter de choisir une carrière uniquement pour son apparence sur un CV.

Photo de famille au terme du lancement du Salon de l’Emploi et des Métiers © D.R.

La première journée a ainsi été marquée par des échanges directs entre candidats et recruteurs, dans une ambiance jugée encourageante par les participants. Ces derniers saluent notamment l’accessibilité des entreprises et la possibilité de présenter directement leurs profils. Le rendez-vous se poursuit ce 6 novembre 2026 avec une nouvelle journée consacrée aux demandeurs d’emploi, toujours avec l’objectif de transformer les rencontres en opportunités professionnelles concrètes.