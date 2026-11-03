Ntoum : Green Earth Gabon mobilise la jeunesse avec le «Bikélé Big 3 Eco Challenge»

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L’ONG environnementale Green Earth Gabon a organisé, le samedi 31 octobre 2026, la première édition du tournoi « Bikélé Big 3 Eco Challenge », sur le plateau sportif de Bikélé, dans le 3ème arrondissement de Ntoum. À travers cette initiative menée en partenariat avec Flamerpanzini, la structure entendait associer sport et protection de l’environnement, en sensibilisant les jeunes aux écogestes.

Réunissant 16 équipes venues des communes de Libreville et de Ntoum, cette compétition sportive marquée par la participation de Junior Oganda avait pour ambition de faire du sport un véritable levier de changement social et environnemental. Pour René Stéphane Nze Émane, président de Green Earth Gabon, cette journée constituait avant tout un prétexte pour rassembler la jeunesse autour d’un message de sensibilisation. « Nous sommes convaincus que le sport doit être un moteur de changement social et environnemental. La jeunesse qui a pris part à ce tournoi est celle qui protégera et construira le Gabon de demain », a-t-il souligné. À l’issue des rencontres, la Team Prix Import s’est hissée à la 1èere place, suivie de la Team BKL Basketball.

Green Earth Gabon, une mobilisation environnementale qui s’inscrit dans la durée

Soulignons que l’événement s’inscrit dans la continuité des actions engagées par l’ONG depuis sa constitution en janvier 2026. En effet, plusieurs initiatives ont déjà été menées sur le terrain, notamment l’opération « Mon quartier propre », organisée au PK12 en janvier, puis d’une journée de sensibilisation destinée aux femmes commerçantes du marché Banane en mars 2026. Le 29 août 2026, l’ONG a également conduit une opération de reboisement de la mangrove de Bikélé Nzong. Autant d’actions qui traduisent sa volonté de faire de la protection de l’environnement une responsabilité collective.

Pour mener à bien le « Bikélé Big 3 Eco Challenge », Green Earth Gabon a bénéficié de l’accompagnement de plusieurs partenaires, parmi lesquels Bet241, la Fondation SMAG, 2i Services, Sobraga, Psycare, CN Consulting, Ali Bon Prix, Coach Sparkle, La Baguette de chez Biyo’o, La Paillo’t et Prix Import. L’ONG a par ailleurs adressé ses remerciements à la mairie du 3ème arrondissement de Ntoum ainsi qu’à la Fédération gabonaise de basketball pour leur soutien. À travers cette première édition, Green Earth Gabon entend ainsi inscrire le sport parmi les outils de sensibilisation et encourager les jeunes à adopter des comportements plus respectueux de leur environnement.