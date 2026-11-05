Gabon : la Semaine mondiale de l’entrepreneuriat prévue du 16 au 21 novembre 

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Le ministère de l’entrepreneuriat, et PME-PMI a officiellement annoncé le lancement de la Semaine mondiale de l’entrepreneuriat prévue du 16 au 21 novembre 2026. Organisé à la Baie des rois, cet événement majeur ambitionne de dynamiser le tissu économique national en mettant en lumière les talents locaux. Un rendez-vous autour duquel les différents acteurs du secteurs sont attendus.

Pour cette édition, c’est sous le thème « Entre au Gabon, Produire au Gabon, Réussir au Gabon », que se tiendra ce rendez-vous. À travers cette orientation stratégique, les autorités entendent stimuler la création d’entreprises tout en valorisant la production made in Gabon. Un levier essentiel pour la consolidation de l’indépendance économique du pays et la réduction de la dépendance aux importations. Ainsi, durant six jours, la Baie des Rois se transformera en un véritable carrefour d’échanges et d’opportunités.

Un carrefour stratégique pour l’écosystème entrepreneurial

En effet, entrepreneurs aguerris,porteurs de projets innovants, investisseurs et partenaires institutionnels convergeront vers ce site emblématique pour débattre des enjeux actuels, partager des expériences et nouer des partenariats durables. Le programme de cette semaine de mobilisation s’articule autour de plusieurs axes majeurs. Ceux-ci incluent des panels de discussion, des ateliers de formation pratique, ainsi que des espaces d’expositions dédiés aux initiatives locales. L’objectif est d’offrir un accompagnement concret aux acteurs économiques afin de leur donner les outils nécessaires pour structurer, financer et pérenniser leurs activités.

En favorisant la mise en réseau des forces vives de l’économie gabonaise, le ministère de tutelle réaffirme sa volonté de bâtir un écosystème entrepreneurial résilient, inclusif et tourné vers l’avenir. Cet événement s’impose ainsi comme un rendez-vous incontournable pour tous ceux qui souhaitent contribuer activement à l’essor économique et à la prospérité national. Rendez-vous dès le 16 novembre à la Baie des Rois !