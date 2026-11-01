Santé : les boissons chaudes favorisent le cancer de l’œsophage 

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Prendre une gorgée de thé ou de café fumant directement après le service est une habitude courante. Cependant, ce geste banal pourrait comporter des risques pour la santé. Selon un article publié par Linternaute, consommer des boissons à une température excessive accroît de manière significative la probabilité de développer un cancer de l’œsophage.

Ce constat repose sur une vaste étude menée par des chercheurs de l’Université d’Oxford auprès de près de 980 000 adultes britanniques. Les scientifiques ont analysé leurs habitudes de consommation pendant plus de dix ans. Les résultats révèlent que les individus préférant leurs boissons « très chaudes » affichent un risque plus de trois fois supérieur de développer un carcinome épidermoïde de l’œsophage par rapport à ceux qui les boivent tièdes. Pour les consommateurs de boissons « chaudes », la hausse est estimée à 70 %.

La température élevée, un véritable facteur de risque

Il est important de souligner que la boisson elle-même, qu’il s’agisse de thé ou de café n’est pas responsable de cette menace. En effet, c’est uniquement la température de déglutition qui cause des lésions. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC), dépendant de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), classe déjà les liquides consommés à plus de 65 °C comme « probablement cancérogènes ». Les brûlures répétées de la muqueuse œsophagienne favoriseraient ainsi l’apparition de cellules tumorales.

Pour autant, les spécialistes n’invitent pas à bannir ces boissons reconnues pour leurs vertus protectrices. Une simple précaution suffit, patienter quelques minutes afin de laisser baisser la température avant la première gorgée. Selon les auteurs de l’étude citée par Linternaute, ce réflexe basique permettrait d’éviter jusqu’à 14 % des cas de ce type de cancer particulièrement agressif. Alors amoureux de café ou de thé, boire chaud est peut-être intéressant mais gare à la santé, elle n’a pas de prix !