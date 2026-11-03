 AVC : visage déformé, faiblesse d’un membre, troubles de la parole, les signes à reconnaître

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À l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre l’accident vasculaire cérébral (AVC), les professionnels de santé rappellent l’importance de reconnaître les signes de cette pathologie et d’adopter les bons réflexes. L’AVC survient lorsque la circulation sanguine vers une partie du cerveau est interrompue ou lorsqu’un vaisseau sanguin se rompt. Dans les deux cas, les cellules cérébrales peuvent être endommagées en quelques minutes, d’où la nécessité d’une prise en charge médicale sans délai.

Les symptômes apparaissent généralement de manière brutale. Une déformation du visage, notamment une bouche qui se dévie, peut constituer un premier signal d’alerte. Une faiblesse soudaine, voire une paralysie, d’un bras ou d’une jambe doit également susciter une réaction immédiate. À ces manifestations peuvent s’ajouter des difficultés à parler, à trouver ses mots ou à comprendre autrui. Même si ces signes disparaissent après quelques instants, ils ne doivent jamais être négligés, car ils peuvent annoncer un accident plus grave.

AVC : les bons réflexes face à l’urgence

Face à l’un de ces symptômes, chaque minute compte. Il faut appeler immédiatement les services d’urgence afin d’organiser le transfert vers une structure adaptée. En attendant les secours, la personne doit être installée dans une position sûre, particulièrement si elle présente une faiblesse d’un membre, pour éviter une chute ou un traumatisme. Il convient de noter l’heure d’apparition des premiers signes et de ne pas laisser la victime seule. Il ne faut ni lui donner à boire ou à manger, ni lui administrer de médicament sans avis médical. L’automédication et l’attente d’une amélioration peuvent retarder les soins.

Au-delà de la réaction en urgence, la prévention repose sur la maîtrise des facteurs de risque modifiables. Les professionnels recommandent de pratiquer régulièrement une activité physique, d’adopter une alimentation équilibrée et de limiter les apports en sel, en sucre et en matières grasses. La consommation d’alcool doit être modérée. Certaines causes, notamment les troubles du rythme cardiaque, ne peuvent pas toujours être évitées, mais peuvent être dépistées et prises en charge. Le suivi médical contribue à réduire les complications. Reconnaître les signes, appeler les secours et prévenir les facteurs de risque restent ainsi des gestes essentiels pour protéger le cerveau et sauver des vies.