Projet de budget 2027 : 8,77 milliards de FCFA supplémentaires pour l’enseignement supérieur

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Le projet de loi de finances (PLF) 2027 prévoit une augmentation de 8,77 milliards de FCFA des crédits consacrés à l’enseignement supérieur et à la recherche scientifique au Gabon. Selon les tableaux budgétaires du texte, cette enveloppe passerait de 173,76 milliards de FCFA dans la loi de finances rectificative 2026 à 182,53 milliards en 2027, soit une progression de 5 %. Cette hausse bénéficierait principalement à l’enseignement supérieur, à la recherche scientifique et à la vie de l’étudiant. Toutefois, près de 67 % du budget total seraient consacrés aux transferts, catégorie qui concentre notamment les moyens destinés aux aides étudiantes, tandis que les investissements universitaires progresseraient de 3,67 milliards de FCFA.

Au Gabon, les universités et les établissements d’enseignement supérieur demeurent confrontés à des défis structurels : capacités d’accueil, équipements pédagogiques, conditions de vie des étudiants, financement de la recherche et disponibilité des enseignants. Dans ce contexte, l’augmentation des crédits prévue pour 2027 constitue un arbitrage budgétaire notable. Mais son efficacité dépendra de la destination réelle des ressources supplémentaires. L’examen du PLF révèle notamment que les crédits consacrés à la vie de l’étudiant représentent plus des deux tiers de la mission, tandis que la recherche scientifique bénéficie d’une progression importante de ses investissements. Reste à déterminer dans quelle mesure ces moyens permettront d’améliorer concrètement les conditions d’études et de formation.

Les transferts représentent plus de 122 milliards de FCFA

La principale caractéristique du budget de l’enseignement supérieur réside dans le poids des dépenses de transfert. Celles-ci passeraient de 119,13 milliards de FCFA en 2026 à 123 milliards en 2027, soit une augmentation de 3,87 milliards. Elles représenteraient ainsi 67,4 % de l’enveloppe totale de la mission. Cette catégorie comprend notamment les crédits mobilisés dans le cadre du programme Vie de l’étudiant, dont les transferts atteindraient 116,15 milliards de FCFA, contre 113,41 milliards en 2026.

Cette progression de 2,74 milliards des transferts liés à la vie étudiante constitue un indicateur important pour le financement des dispositifs d’accompagnement des étudiants, parmi lesquels figurent les bourses et allocations. Toutefois, les tableaux budgétaires ne permettent pas d’isoler précisément la part exclusivement consacrée aux bourses. Il serait donc prématuré d’affirmer que les 116,15 milliards correspondent intégralement à leur paiement. Une ventilation détaillée des transferts serait nécessaire pour distinguer les bourses, les aides sociales et les autres interventions financées dans ce programme.

Plus de 20 milliards prévus pour les investissements

Les investissements de la mission passeraient de 16,38 milliards de FCFA en 2026 à 20,04 milliards en 2027, soit une augmentation de 3,67 milliards, correspondant à 22,4 %. Cette progression concernerait principalement la recherche scientifique et la vie de l’étudiant. Les investissements du programme Recherche scientifique et innovation augmenteraient de 2,29 à 4,19 milliards, soit 1,90 milliard supplémentaire. Ceux consacrés à la vie étudiante passeraient de 4,78 à 6,35 milliards, représentant 1,56 milliard de plus.

En revanche, les investissements directement inscrits au programme Enseignement supérieur resteraient inchangés à 9,14 milliards de FCFA. Cette stabilité mérite d’être soulignée au regard des besoins en infrastructures universitaires, en salles de cours, en laboratoires et en équipements pédagogiques. Les tableaux ne permettent cependant pas d’identifier les établissements bénéficiaires, ni de distinguer les constructions nouvelles des travaux de réhabilitation. La programmation détaillée des investissements sera donc déterminante pour apprécier les améliorations attendues dans les universités et grandes écoles publiques.

La recherche scientifique bénéficie de 2,73 milliards supplémentaires

Le programme Recherche scientifique et innovation enregistrerait une augmentation de 2,73 milliards de FCFA, portant son enveloppe de 9,77 à 12,49 milliards. Cette progression de 27,9 % serait principalement portée par les investissements, qui augmenteraient de 1,90 milliard. Les dépenses de personnel progresseraient également de 438,26 millions, tandis que les transferts bénéficieraient de 253,90 millions supplémentaires. Les crédits de biens et services passeraient, pour leur part, de 266 à 400 millions de FCFA.

Cette évolution pourrait contribuer au renforcement des capacités de recherche, sous réserve de connaître les projets effectivement financés. Car les besoins du secteur ne se limitent pas aux infrastructures : ils concernent également les équipements scientifiques, les programmes de recherche, les publications, la formation des chercheurs et les partenariats avec les entreprises. L’augmentation des crédits d’investissement devra donc être examinée au regard des priorités scientifiques retenues et de leur contribution au développement économique et technologique du Gabon.

Les dépenses de personnel progressent de 723 millions de FCFA

À l’échelle de la mission, les dépenses de personnel passeraient de 37,08 à 37,80 milliards de FCFA, soit une hausse de 723,29 millions. Cette progression globale masque cependant des évolutions divergentes. Le programme Enseignement supérieur bénéficierait de 3,49 milliards supplémentaires pour le personnel, avec une enveloppe portée à 23,99 milliards. À l’inverse, les dépenses de personnel du programme Vie de l’étudiant diminueraient de 2,95 milliards, tandis que celles du programme Pilotage et soutien reculeraient de 260,56 millions.

Ces mouvements pourraient résulter de changements dans la répartition des charges entre programmes, mais les tableaux budgétaires ne permettent pas d’en établir la cause. Ils ne précisent pas davantage le nombre d’enseignants-chercheurs supplémentaires qui pourraient être recrutés ou les régularisations administratives éventuellement envisagées. En parallèle, les crédits de biens et services de l’ensemble de la mission progresseraient de 1,18 à 1,69 milliard de FCFA, soit 511 millions supplémentaires, une enveloppe relativement limitée au regard du budget global.

L’effort financier annoncé pour 2027 devra donc être apprécié à travers des résultats mesurables : régularité du paiement des bourses, amélioration des capacités d’accueil, équipement des établissements, financement effectif des projets scientifiques et disponibilité des enseignants. Car au-delà des 8,77 milliards de FCFA supplémentaires inscrits au PLF 2027, l’enjeu demeure de transformer les crédits votés en meilleures conditions d’études, en infrastructures opérationnelles et en résultats scientifiques utiles au développement du Gabon.