Libreville : la mairie mobilise les horticulteurs pour développer les espaces verts

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La Mairie de Libreville entend renforcer sa politique de verdissement en s’appuyant sur l’expertise des professionnels de l’horticulture. Dans cette perspective, les autorités municipales ont réuni, le lundi 2 novembre 2026, à l’Hôtel de Ville, les fleuristes du Domaine communal, des représentants de la Direction générale de l’Environnement ainsi que plusieurs acteurs du secteur horticole. Cette rencontre visait à définir les bases d’une collaboration autour de l’aménagement, de l’entretien et de la valorisation des espaces verts de la capitale.

Organisée sur instruction du maire de Libreville, Eugène M’ba, la concertation a été conduite par le troisième adjoint au maire, Issa Malam Salatou, chargé de l’Environnement. Au centre des échanges, la nécessité de mieux structurer les interventions des professionnels afin d’améliorer la qualité des espaces végétalisés dans la commune. Il s’agissait également d’identifier les possibilités de partenariat entre la municipalité et les entreprises spécialisées, dans le but de répondre aux exigences d’un environnement urbain plus agréable et mieux entretenu. Une démarche qui place les compétences locales au cœur de la stratégie municipale.

La biodiversité locale au cœur des aménagements

Parmi les interventions, celle d’Angélique Amir, responsable de la pépinière de la Mangue, placée sous l’autorité de l’Agence nationale des parcs nationaux (ANPN), et attachée de recherche à l’Institut de recherche en écologie tropicale (IRET), a apporté un éclairage technique sur les orientations à privilégier. Son intervention a notamment porté sur le respect des normes environnementales, la valorisation des espèces végétales locales et les exigences de qualité applicables aux prestations attendues. Des éléments destinés à garantir des aménagements adaptés aux réalités écologiques du territoire et à préserver la biodiversité dans les espaces urbains.

Les entreprises sollicitées ont, pour leur part, répondu favorablement à l’invitation des autorités municipales, saluant cette initiative et réaffirmant leur disponibilité à accompagner la commune. À travers cette mobilisation, la Mairie de Libreville souhaite consolider les relations avec les acteurs de la filière horticole et favoriser une meilleure prise en charge des espaces verts. L’ambition affichée est de faire progressivement de la capitale une véritable « ville-forêt », où l’aménagement urbain s’accorde avec la préservation de l’environnement et l’amélioration durable du cadre de vie des populations.