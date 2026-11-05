Novembre Bleu : le gouvernement déploie 25 centres d’accès au dépistage masculin

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Dans le cadre de l’édition 2026 de la campagne « Novembre Bleu », la lutte contre les cancers masculins franchit une étape décisive au Gabon. En marge de la cérémonie de remise de dons au laboratoire d’anatomopathologie du Centre hospitalier universitaire de Libreville (CHUL), la ministre de la Santé, Pr Elsa Nkana Joséphine Ayo-Bivigou, a officialisé la mise en place d’un réseau sanitaire renforcé sur l’ensemble du territoire. Vingt-cinq centres de dépistage sont désormais pleinement opérationnels, dont dix-sept implantés dans la capitale et huit répartis dans l’intérieur du pays, marquant le démarrage effectif des consultations.

Déployée sous le slogan évocateur « Osons parler, osons consulter », l’initiative ministérielle entend briser les tabous qui entourent la santé intime des hommes. La campagne cible prioritairement trois pathologies majeures notamment la tumeur de la prostate, prépondérante chez les hommes dès la cinquantaine; le cancer du testicule, particulièrement agressif et redouté chez les sujets jeunes; et enfin le cancer de la verge, affection plus rare mais tout aussi redoutable.

En visitant les installations du CHUL pour s’assurer de la fluidité de la prise en charge, la ministre a réaffirmé l’urgence d’une détection précoce pour maximiser les chances de guérison.

Lever les réticences et accompagner les patients

Conscientes des hésitations culturelles ou de l’appréhension face aux actes médicaux, les autorités sanitaires ont repensé le parcours de soin. Pour répondre aux blocages psychologiques associés à certains examens de référence, à l’instar du toucher rectal, des équipes spécialisées composées de psychologues accompagnent désormais chaque cellule de dépistage. Ce dispositif d’écoute vise à expliquer sereinement les procédures, à rassurer les usagers et à désamorcer les craintes avant toute démarche clinique.

À travers ce maillage territorial et cette approche globale mêlant expertise médicale et soutien psychologique, Libreville ambitionne de faire reculer durablement la mortalité liée aux pathologies oncologiques masculines.