Gabon : 500 opérations de la cataracte prévues en décembre 

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L’Hôpital de la Coopération sino-gabonaise accueillera, durant tout le mois de décembre 2026, la caravane médicale et chirurgicale « Action Lumière ». Cette initiative prévoit 500 opérations de la cataracte au bénéfice de patients atteints de cette affection oculaire. Organisée avec l’appui de la République populaire de Chine, elle entend faciliter l’accès aux soins spécialisés et apporter une réponse aux personnes dont la vision est altérée par cette maladie.

En prélude à cette campagne, le ministère de la Santé a engagé les préparatifs. Le 3 novembre 2026, le Secrétaire général adjoint, le Dr Olivia Biba, a présidé une réunion avec plusieurs structures concernées, dont la Direction générale de la promotion de la santé, l’Hôpital de la Coopération sino-gabonaise et le Programme national de lutte contre la cécité et la surdité. Les échanges ont porté sur l’identification des patients, l’organisation du parcours de soins, la mobilisation des équipes médicales ainsi que les actions de sensibilisation destinées à informer les populations.

Une réponse à la cécité évitable

Au-delà de l’objectif annoncé, « Action Lumière » représente une possibilité de retrouver une vision fonctionnelle pour des personnes dont le quotidien est affecté par la cataracte. Cette maladie provoque une opacification du cristallin et une baisse progressive de la vue. Sans prise en charge, elle peut conduire à la cécité. Or, lorsque les conditions médicales le permettent, la chirurgie peut restaurer la vision. Pour les bénéficiaires, l’intervention peut donc favoriser le retour à l’autonomie, faciliter les gestes quotidiens et réduire la dépendance à l’entourage. Elle peut aussi aider à reprendre des activités familiales, sociales ou professionnelles perturbées par les troubles visuels.

La réussite de la caravane reposera toutefois sur la coordination de l’accueil, de l’évaluation médicale, de la programmation des opérations et du suivi des patients. C’est l’enjeu des préparatifs engagés par les services du ministère, afin d’assurer une prise en charge organisée pendant toute la campagne. En rapprochant une chirurgie spécialisée des personnes qui en ont besoin, l’initiative vise à réduire progressivement les obstacles à l’accès aux soins, notamment ceux liés à la disponibilité des services et aux moyens des patients. Avec 500 interventions prévues en décembre, « Action Lumière » entend ainsi contribuer à la lutte contre la cécité évitable au Gabon.