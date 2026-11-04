Libreville : abattage d’un Iroko centenaire à Okala Auberge

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L’aménagement urbain de Libreville vient de coûter la vie à un arbre chargé d’histoire. Un Iroko centenaire a été abattu le mardi 3 novembre 2026, dans la zone d’Okala-Auberge,dans le 1er arrondissement de la capitale. L’opération, conduite par les équipes de la Direction générale de l’Environnement de la mairie de Libreville, s’inscrit dans le cadre des travaux d’élargissement des voies. Une intervention qui, au-delà de sa nécessité technique, soulève des interrogations sur la préservation du patrimoine naturel face à l’expansion urbaine.

Dépêchée sur les lieux, une équipe de la Direction de la Prévention et des Risques a procédé à l’abattage de cet arbre imposant, dont l’emplacement empiétait sur le tracé des futures voies. Sous la conduite du directeur de la Prévention et des Risques, Essono Bienvenu, les agents ont dû composer avec plusieurs contraintes, notamment l’envergure de l’Iroko et la proximité des habitations. La délicatesse de l’intervention a ainsi nécessité des mesures de sécurité particulières, de la prudence et une certaine minutie. Selon les informations communiquées par la municipalité, l’opération s’est déroulée sans incident et a permis de libérer l’emprise destinée aux travaux d’aménagement.

Aménagement urbain et patrimoine végétal : un équilibre à trouver

Si la libération des emprises constitue une étape nécessaire à la réalisation de certaines infrastructures, la disparition d’un arbre centenaire ne saurait être considérée comme un simple acte technique. L’Iroko, espèce emblématique des forêts africaines, représente une composante importante du patrimoine floristique du continent. Sa longévité, son développement et son rôle écologique en font un arbre dont la préservation mérite une attention particulière. Dès lors, cet abattage remet sur la table la question de la place réservée à la biodiversité dans les politiques d’aménagement urbain. Faut-il systématiquement sacrifier les arbres remarquables lorsque les tracés des infrastructures les croisent ? L’anticipation des projets, l’adaptation des plans ou l’identification préalable des espèces à préserver pourraient-ils permettre de limiter de telles pertes?

Si la municipalité a salué la compréhension et la collaboration des riverains, tout en assurant rester vigilante pour les prochaines interventions. Il reste toutefois un enjeu qui dépasse cette opération notamment concilier développement des infrastructures, amélioration de la mobilité et conservation du patrimoine naturel gabonais. Car moderniser une ville ne devrait pas nécessairement signifier effacer les témoins végétaux de son histoire. La disparition de cet Iroko centenaire rappelle ainsi que la planification urbaine doit également intégrer la protection des espèces et des arbres remarquables, afin que le progrès ne se construise pas systématiquement au détriment de la nature.