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Panthères du Gabon : Avec Babanzila, Lemina et Nyindong  !

Photo de Lyonnel Mbeng Essone Lyonnel Mbeng Essone Follow on X Envoyer un courriel 5 novembre 2026 à 18h31min
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Sebastien MIgné durant sa conférence de presse © D.R.
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Sébastien Migné a abattu ses cartes ce jeudi 5 novembre 2026 en conférence de presse. Pour la double confrontation face au Lesotho, les 13 et 17 novembre, dans les éliminatoires de la CAN 2027, le sélectionneur a convoqué 25 joueurs. De la défense à l’attaque, le technicien français ne bouleverse pas son système, mais il tranche.

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Dans les buts, le technicien français mise sur Jean-Noël Amonome, François Bekale et Loyce Mbaba. Un trio qui se connaît, sans révolution à ce poste. En défense, la charnière reste ancrée dans la continuité avec Jacques Ekomié, Johann Obiang, Michel Mboula et Alex Moucketou. Ces derniers sont épaulés par Anthony Oyono, Jérémy Oyono, Jonathan Do Marcolino et Chris Obiang.

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25 soldats pour sécuriser la qualification en CAN !

C’est dans l’entrejeu que Migné affiche ses certitudes. Mario Lemina, André Poko, Ibrahim Ndong et Guélor Kanga forment l’ossature d’un milieu d’expérience, complétée par Henrick Do Marcolino et Meshak Babanzila. Un bloc taillé pour dicter le tempo et gagner les duels. Devant, le sélectionneur a de quoi varier. Denis Bouanga reste le fer de lance, entouré de Jim Allevinah, Shavy Babicka.

Sont également présents, Teddy Andami, Randy Matouti, Orphé Mbina, Junior Effaghe et Jean William Nyindong. Du pied rapide, du jeu en profondeur, des relais, l’arsenal est complet. Les absences, elles, font parler. Mais Migné assume ses choix : la cohésion d’abord. Face au Lesotho, les Panthères n’auront pas droit à l’erreur sur ces deux manches. Le sélectionneur a ses 25 hommes, il lui faut désormais les 6 points pour quasiment bloquer l’accès à la CAN 2027. 

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Lyonnel Mbeng Essone

Rédacteur en chef adjoint, je suis diplômé en droit privé. J'ai longtemps fourbi mes armes dans les cabinets juridiques avant de me lancer dans le web journalisme. Bien que polyvalent, je me suis spécialisé sur les questions sociétés, justice, faits-divers et bien sûr actualités sportives.

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