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Oyem : une adolescente de 13 ans dément ses premières accusations de viol contre 5 individus

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 4 novembre 2026 à 18h00min
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Image d'archive de la ville d'Oyem © D.R.
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L’affaire présumée de viol sur mineure, qui avait suscité une vive émotion à Oyem, dans la province du Woleu-Ntem, connaît un nouveau rebondissement. Selon les informations rapportées par l’Agence gabonaise de presse (AGP) dans un article publié le 3 novembre 2026, la victime âgée de 13 ans est revenue sur ses premières déclarations mettant en cause 5 ressortissants ouest-africains. Cette rétractation a été portée à la connaissance du public à travers un communiqué du procureur de la République près le tribunal de première instance d’Oyem, Raphaël Mangouka.

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Si au cours de l’enquête préliminaire, la jeune fille avait désigné 5 hommes de nationalité étrangère comme étant impliquées dans les faits présumés de viol dont elle aurait été victime. L’affaire avait rapidement pris de l’ampleur, notamment à la suite de nombreuses publications sur les réseaux sociaux, provoquant une vague de réactions au sein de l’opinion locale. Toutefois, lors de son audition au parquet de la République, la jeune fille a finalement remis en cause ses précédentes accusations. Et ce, affirmant avoir cité injustement les personnes concernées sous l’effet de pressions exercées sur elle.

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Des pressions présumées et 2 gabonais placés en détention

Dans son communiqué, le procureur apporte des précisions sur les circonstances de cette rétractation. Selon ses explications de l’AGP, l’adolescente aurait été contrainte par son frère, agent en service au détachement de la Garde républicaine d’Oyem, ainsi que par un collègue de celui-ci, à désigner les cinq ressortissants ouest-africains. Ces derniers ont ainsi été mis hors de cause par la jeune fille lors de son audition au parquet. En revanche, l’évolution de la procédure met désormais en évidence deux autres personnes de nationalité gabonaise, également citées dans le dossier initial. 

Il s’agit d’Obame-Obame Djoni-Warel et d’Edou Effoua Brich, tous deux mis en cause pour des faits présumés de viol sur mineure et placés sous mandat de dépôt. Le premier aurait reconnu avoir entretenu à plusieurs reprises des relations intimes avec l’adolescente, tandis que le second aurait également été cité dans ses déclarations. Les faits présumés se seraient déroulés au quartier Mekagha, dans le premier arrondissement de la commune d’Oyem.

Ainsi, cette nouvelle communication du parquet vient apporter un éclairage supplémentaire sur une affaire dont les premiers éléments avaient alimenté de nombreuses réactions. Elle souligne également le changement de version de la plaignante et les nouvelles orientations de la procédure judiciaire, qui se poursuit désormais autour des deux ressortissants gabonais mis en cause.

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Geneviève Dewuno Edou

Diplômée en journalisme,je suis chargée des rubriques Santé en plus d’être l’une des voix derrière de nombreux reportages de GMTtv. L'écriture, la pose de voix, la présentation du Journal télévisé sont les principales tâches que j’exécute et pour lesquelles je mets mes capacités au quotidien au profit de la rédaction de Gabon Media Time.

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