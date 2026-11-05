Cancer du col de l’utérus : le Pr. Gérémy Koumbadinga dénonce les limites du dépistage actuel

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Alors que la sensibilisation aux cancers féminins se poursuit au-delà d’Octobre rose, la question de l’efficacité des méthodes de dépistage reste posée. Dans une tribune publiée le 1er octobre 2025 sur GabonReview, le Pr Gérémy Abdull Koumbadinga, médecin-chercheur au département d’Anatomie pathologique de l’Université des sciences de la santé (USS), remet en question la pertinence du test à l’acide acétique et au Lugol (IVA/IVL), largement utilisé lors des campagnes de dépistage au Gabon et plaide pour une meilleure prise en compte du frottis cervical.

Au cœur de son analyse, les limites du test IVA/IVL, qui consiste à appliquer de l’acide acétique et du Lugol sur le col de l’utérus afin de repérer, par une réaction de coloration, d’éventuelles lésions précancéreuses ou cancéreuses. Si cette méthode permet d’identifier certaines anomalies visibles au niveau de l’exocol utérin, elle ne garantirait pas, selon le spécialiste, une détection suffisamment complète des pathologies recherchées.

Le chercheur avance notamment que, « plus de 90 % des prélèvements de biopsies du col reçus dans nos laboratoires en Anatomie pathologique au cours de cette campagne sont négatifs », souligne-t-il. Un constat qu’il estime révélateur des limites de la méthode, malgré les études faisant état d’une sensibilité et d’une spécificité supérieures à 80 % pour ce test.

Le frottis cervical présenté comme une alternative

Au-delà de la détection des lésions visibles, le Pr Gérémy Abdull Koumbadinga pointe une autre insuffisance notamment l’incapacité du test IVA/IVL à identifier directement le papillomavirus humain (HPV), principal agent responsable du cancer du col de l’utérus, notamment aux premiers stades de l’infection. Aussi, il ne permet pas non plus de mettre en évidence certaines infections bactériennes, parasitaires ou fongiques susceptibles de favoriser l’apparition de la maladie.

Pour le médecin-chercheur, ces insuffisances limitent également les possibilités de surveillance des femmes infectées ou présentant des facteurs de risque. C’est dans cette perspective le Pr Gérémy Abdull Koumbadinga met en avant les résultats d’une étude menée à l’USS, qui présente le frottis cervical comme une méthode de dépistage offrant plusieurs avantages. Non invasif, doté d’une sensibilité et d’une spécificité supérieures à 70 % selon les données avancées dans sa tribune, cet examen permettrait notamment de repérer différentes anomalies cellulaires et de suivre leur évolution.

Un meilleur suivi des patientes en ligne de mire

De la koïlocytose, correspondant à des modifications cellulaires associées à l’infection par le HPV, jusqu’aux dysplasies cervicales de haut grade, le frottis permettrait ainsi de mieux caractériser les lésions et de classer les patientes selon le niveau de risque et l’urgence de leur prise en charge. De plus, il participe également dans l’identification d’autres infections génitales susceptibles de contribuer à la progression de la maladie.

À travers cette analyse, le Pr Gérémy Koumbadinga pose donc la question de l’adéquation des outils de dépistage aux objectifs de prévention du cancer du col de l’utérus. Au-delà des campagnes de sensibilisation, l’enjeu réside aussi dans le choix des examens, leur fiabilité et la capacité du système de santé à assurer un suivi adapté des femmes dépistées.