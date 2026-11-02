AVC : grossesse, pilule, ménopause, 3 facteurs à risque chez la femme

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Le jeudi 29 octobre 2026, le monde a célébré la Journée mondiale de l’accident vasculaire cérébral (AVC), une occasion de rappeler les dangers de cette urgence médicale et l’importance de la prévention. Selon les données présentées par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), un AVC survient chez une personne toutes les 5 secondes dans le monde. Face à cette réalité, la santé des femmes mérite une attention particulière,en raison de certaines étapes de leur vie susceptibles d’accroître leur vulnérabilité.

Selon l’OMS, un avc se produit lorsque la circulation sanguine vers le cerveau est interrompue par l’obstruction d’un vaisseau ou par un saignement. Privées d’oxygène, les cellules cérébrales peuvent alors être endommagées, entraînant des séquelles graves, voire la mort. Si l’hypertension artérielle, le diabète et le tabagisme constituent des facteurs de risque communs aux deux sexes, les femmes présentent également des vulnérabilités liées aux variations hormonales. La grossesse, la contraception hormonale et la ménopause figurent ainsi parmi les situations qui nécessitent une vigilance accrue.

Des périodes de vie sous surveillance

Concernant la contraception, la pilule œstroprogestative exige certaines précautions, particulièrement chez les femmes qui fument ou souffrent de migraines avec aura. Dans ces situations, une évaluation médicale permet d’envisager des alternatives adaptées, notamment les pilules microprogestatives, les implants ou certains dispositifs intra-utérins. Par ailleurs, la grossesse peut favoriser l’apparition d’une hypertension artérielle gravidique et d’une prééclampsie, deux complications susceptibles d’augmenter le risque d’AVC pendant la grossesse et après l’accouchement.

Ce risque peut également avoir des répercussions à plus long terme. Enfin, à la ménopause, la diminution des œstrogènes s’accompagne parfois d’une prise de poids, d’une hausse de la tension artérielle et de modifications du cholestérol. Autant d’éléments qui peuvent peser sur la santé cardiovasculaire.

Prévenir pour réduire les risques

Au-delà de ces facteurs spécifiques, l’âge, les antécédents d’AVC et certaines maladies cardiaques ou rénales peuvent également augmenter le risque. Toutefois, plusieurs mesures permettent de le réduire comme, le contrôle régulier de la tension artérielle, une alimentation équilibrée. A cela, la limitation du sel, du tabac et de l’alcool, ainsi qu’au moins 150 minutes d’activité physique modérée par semaine contribuent à protéger la santé cardiovasculaire. De même, la prise en charge du diabète et des anomalies du cholestérol demeure essentielle.

Enfin, la prévention passe aussi par la reconnaissance rapide des symptômes, tels qu’une faiblesse soudaine d’un côté du corps, des difficultés à parler ou une déformation du visage. Devant ces signes, les professionnels de la santé recommandent de solliciter immédiatement les secours. En cette Journée mondiale, il est crucial de mieux informer les femmes sur les risques associés aux différentes étapes de leur vie et de rappeler que, face à un AVC, chaque minute compte.