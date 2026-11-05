Grand Libreville : GEF-8 pour une ville plus durable et mieux planifiée

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Le ministre de l’Environnement et du Climat, Stanislas Stephen Mouba, a lancé, ce jeudi 5 novembre 2026, GEF-8, intitulé « Gouvernance intégrée et transformation urbaine pour un Grand Libreville durable ». Doté d’environ 8 millions de dollars du Fonds pour l’environnement mondial (FEM), ce projet vise à améliorer la gestion des déchets, l’assainissement, la mobilité urbaine, l’occupation des sols et l’aménagement du territoire.

Concrètement, le GEF-8 entend mieux intégrer les enjeux environnementaux dans les politiques de développement urbain. Autrement dit, les décisions touchant à la croissance de la capitale et de ses périphéries devront désormais tenir compte de leur impact sur l’environnement et sur le cadre de vie des populations.

Le projet GEF-8 sur de bons rails !

Le programme met aussi l’accent sur la gouvernance territoriale. Il s’agit de renforcer les capacités des collectivités locales, premières concernées par la collecte des déchets, l’entretien des réseaux d’assainissement ou l’organisation des déplacements. Mieux outillées, elles pourront assumer plus efficacement les compétences qui leur reviennent. Une attention particulière sera portée aux données cartographiques.

Photo de famille au terme du lancement du projet GEF-8 © D.R.

Disposer de cartes précises permet notamment d’identifier les zones inondables, un enjeu majeur pour Libreville, où les pluies saisonnières fragilisent régulièrement certains quartiers. Ces informations serviront à orienter les décisions d’aménagement : où construire, où éviter de bâtir, où investir en priorité. D’une durée de six ans, le projet mobilise, outre le financement du FEM, 61 millions de dollars de cofinancement.

Le cofinancement désigne les fonds apportés par d’autres partenaires, qui viennent compléter la subvention principale et en démultiplier l’effet. Engagé dans un processus de validation depuis 2025, le GEF-8 entre ainsi dans une nouvelle phase. Il porte l’ambition de faire du Grand Libreville un espace urbain mieux planifié, plus durable et plus résilient face aux défis environnementaux.