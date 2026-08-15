Gabon : la production de gaz chute de 42,8 %, l’urgence énergétique se heurte à la réalité industrielle

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Alors que le Gabon ambitionne de faire du gaz l’un des piliers de sa souveraineté énergétique et de son industrialisation, les chiffres du premier trimestre 2026 racontent une réalité autrement plus préoccupante. Selon DirectInfosGabon, citant la dernière note conjoncturelle du ministère de l’Économie, la production nationale de gaz naturel s’est effondrée de 42,8 % en trois mois pour s’établir à seulement 70,206 millions de m³. Derrière cette contre-performance se cachent des arrêts d’exploitation, des avaries techniques et, plus inquiétant encore, un manque d’équipements nécessaires aux réparations. Au moment où le pays manque déjà d’énergie pour soutenir ses ambitions industrielles, cette dégradation ressemble moins à un simple accident conjoncturel qu’à un sérieux avertissement.

Le chiffre est suffisamment brutal pour interpeller. Dans une publication consacrée aux performances du secteur, DirectInfosGabon relève qu’au premier trimestre 2026, « les volumes produits ont dévissé de 42,8 % par rapport au trimestre précédent, tombant à 70 206 milliers de m³ ». En glissement annuel, la production affiche également une contraction de 32,5 %. Autrement dit, le recul ne se limite plus à une mauvaise séquence de quelques semaines. Cette contre-performance intervient surtout au pire moment. Le Gabon veut accélérer la transformation locale de ses matières premières, développer de nouvelles capacités électriques et attirer davantage d’industries énergivores. Toutes ces ambitions supposent une énergie disponible, stable et compétitive. On ne bâtit pourtant pas une puissance industrielle sur une production énergétique qui perd plus de quatre dixièmes de son volume en trois mois.

Des pannes qui commencent à coûter très cher

DirectInfosGabon rapporte, sur la base des données gouvernementales, qu’une « accumulation d’arrêts d’exploitation » expliquerait notamment cette chute. À ces interruptions viennent s’ajouter des « pannes techniques à répétition » ainsi qu’une pénurie d’équipements empêchant certaines réparations sur les sites. Ce dernier élément mérite une attention particulière : il ne s’agit alors plus seulement d’un problème de production, mais de maintenance et d’anticipation industrielle.

Car une panne peut survenir dans n’importe quelle industrie. Que des équipements indispensables ne soient pas immédiatement disponibles pour réparer les installations pose en revanche la question de la robustesse de toute la chaîne d’exploitation. Quels équipements manquent ? Depuis combien de temps ? Pourquoi les pièces critiques n’ont-elles pas été anticipées ? Quels opérateurs sont concernés ? Et surtout, quel dispositif l’administration chargée des hydrocarbures possède-t-elle pour prévenir la répétition de telles interruptions ?

La conséquence économique est déjà mesurable. DirectInfosGabon chiffre à « plus de 4,44 milliards de francs CFA » le manque à gagner par rapport au trimestre précédent et à près de 2,86 milliards de FCFA celui constaté en glissement annuel. À l’échelle d’un trimestre, ces montants démontrent qu’une défaillance technique mal maîtrisée finit rapidement par devenir une défaillance économique.

Produire davantage d’électricité avec quel gaz ?

La question devient plus sensible encore lorsqu’elle est replacée dans le contexte énergétique national. Le Gabon cherche simultanément à augmenter son offre électrique et à développer l’utilisation du gaz pour réduire sa dépendance aux solutions thermiques les plus coûteuses. Mais encore faut-il disposer durablement de la molécule nécessaire pour alimenter ces ambitions.

C’est toute la contradiction qui apparaît derrière les chiffres du premier trimestre. D’un côté, l’État annonce une montée en puissance industrielle et énergétique ; de l’autre, la production de l’une des ressources indispensables à cette stratégie recule de 42,8 %. Ce décalage oblige désormais à dépasser les déclarations d’intention pour poser la question des capacités physiques réelles du pays.

Le gaz ne peut être considéré comme une simple variable parmi d’autres. Sa disponibilité conditionne une partie de la production électrique, mais également la compétitivité future des industries que le Gabon souhaite développer. Plus l’État exigera de transformation locale dans les secteurs minier, forestier ou pétrolier, plus ses besoins énergétiques augmenteront. La souveraineté industrielle commence donc nécessairement par la souveraineté énergétique.

Une baisse de 42,8 % qui appelle des responsabilités

L’urgence consiste évidemment à rétablir les installations concernées. Mais réparer ne suffira pas. Une chute aussi importante devrait conduire les autorités à établir précisément les responsabilités, à identifier les vulnérabilités des installations et à sécuriser les stocks d’équipements critiques nécessaires aux opérations de maintenance.

Il serait également utile que le gouvernement indique si cette contraction constitue un incident temporaire ou si elle révèle des contraintes plus structurelles pesant sur la production nationale. Car entre une avarie ponctuelle rapidement résorbée et une succession de difficultés techniques affectant durablement les capacités d’extraction, les conséquences pour la stratégie énergétique ne sont évidemment pas les mêmes.

La publication de DirectInfosGabon aura au moins le mérite de rappeler une évidence parfois perdue derrière les grandes annonces : une politique énergétique ne se juge pas seulement au nombre de centrales projetées, de protocoles signés ou de milliards annoncés. Elle se mesure d’abord à la quantité d’énergie réellement produite et disponible.

L’industrialisation ne supportera pas une énergie intermittente

Le Gabon veut transformer davantage ses ressources sur son territoire. L’ambition est économiquement cohérente : créer davantage de valeur ajoutée, développer l’emploi et réduire l’exportation brute des matières premières. Mais cette stratégie possède un préalable incontournable : produire suffisamment d’énergie pour alimenter durablement les usines.

La chute de la production gazière constitue donc davantage qu’une mauvaise statistique trimestrielle. Elle est un signal d’alarme industriel. Les 4,44 milliards de FCFA de pertes estimées ne représentent que la conséquence immédiatement quantifiable. Les coûts indirects peuvent devenir autrement plus importants si l’insuffisance énergétique ralentit demain la production électrique ou décourage certains investissements industriels. Le gouvernement doit donc traiter ces 42,8 % de baisse pour ce qu’ils sont : un avertissement. Avant de promettre davantage d’usines, davantage de transformation locale et davantage d’industrialisation, le Gabon doit sécuriser ce qui permettra de les faire fonctionner. Car une usine peut être construite par décret, financée par convention et inaugurée en grande pompe ; sans gaz ni électricité en quantité suffisante, elle ne produira rien.