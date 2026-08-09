Gabon : célébration de la journée du Drapeau ou la nécessité de remettre les symboles nationaux au cœur du pacte civique

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Face à la multiplication des représentations dégradées du drapeau tricolore dans l’espace public, les autorités gabonaises ont entrepris un rappel à l’ordre réglementaire. Au-delà des normes chromatiques et des sanctions prévues par le Code pénal contre l’outrage aux symboles de la République, cette démarche remet en lumière un enjeu fondamental : l’urgence de replacer la connaissance des emblèmes nationaux au centre de l’éducation populaire.

La banalisation ou la déformation des symboles républicains ne découle pas toujours d’une volonté de profanation, mais traduit souvent une méconnaissance des normes fondamentales. Si l’intervention du Centre National de Gestion des Sceaux et des Symboles de la République (CNGSSR) rappelle à juste titre l’existence d’un cadre légal strict, la réponse coercitive ne saurait suffire. La véritable appropriation des valeurs civiques nécessite de transformer l’apprentissage théorique des emblèmes en un pilier structurant de la formation citoyenne.

Apprendre que le vert incarne la forêt équatoriale, le jaune le soleil et l’équateur, et le bleu l’océan Atlantique ne relève pas de la simple mémorisation. Il s’agit de transmettre l’histoire, la géographie et l’identité profonde du Gabon à l’ensemble de la population, des bancs de l’école aux espaces communautaires.

L’éducation populaire comme levier de cohésion sociale

L’éducation populaire offre un cadre privilégié pour diffuser cette culture civique au-delà du système scolaire formel. En investissant les associations de quartier, les foyers de jeunes et les médiums d’information, l’État et la société civile peuvent renouveler le sentiment d’appartenance collective. La maîtrise des règles entourant l’usage du drapeau — de ses proportions officielles (120×90 cm) à ses teintes réglementaires, devient alors le témoignage d’un respect partagé pour les institutions et la mémoire nationale.

En cette période de transition institutionnelle, la réappropriation consciente des symboles républicains constitue un puissant ciment social. Loin de représenter une contrainte administrative supplémentaire, la connaissance des emblèmes nourrit une citoyenneté active et protège le pacte national contre la dilution des repères collectifs.

Le rappel à la norme juridique prend tout son sens lorsqu’il s’accompagne d’un effort pédagogique continu. En remettant la compréhension des symboles républicains au cœur de l’éducation populaire, le Gabon se dote d’un levier durable pour raffermir le civisme, la dignité nationale et l’unité de ses citoyens.