Fegafoot : Mounguengui au chevet d’Aubameyang convalescent !

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Le président de la Fédération gabonaise de football a adressé un message de soutien au capitaine des Panthères du Gabon. Blessé face au Betis Séville et opéré avec succès, Pierre-Emerick Aubameyang a été appelé à démontrer son côté félin lors de cette impasse par Pierre Alain Mounguengui. Par ce courrier empreint de compassion, le patron de l’instance faîtière du sport roi au Gabon rappelle l’élan patriotique qui doit régner entre Gabonais.

Référencée N°0085/FGF/CAB-PDT et datée de septembre 2026, la lettre de Pierre Alain Mounguengui est un message de soutien et d’encouragement. « C’est avec une vive émotion et une grande tristesse » que le patron de la Fegafoot dit avoir appris la nouvelle. Pierre Alain Mounguengui se déclare toutefois soulagé de savoir l’opération réussie, première bonne nouvelle d’une convalescence qui s’annonce longue.

Un coup dur à surmonter comme une Panthère !

Alors que l’attaquant gabonais réalisait un début de saison exceptionnel, le sort s’est acharné sur lui. Une situation des moins agréables pour un trentenaire qui a démontré qu’il en a encore sous la bottine. D’ailleurs, au nom de l’institution et en son nom propre, Pierre Alain Mounguengui adresse à Pierre Emerick Aubameyang ses « pensées les plus chaleureuses ». Le fédéral salue en lui un « compétiteur hors pair » et un « homme de défi », convaincu que cette force de caractère lui permettra de traverser au mieux cette période d’indisponibilité.

Le ton est celui d’un message de famille plus que d’un courrier protocolaire. Le président l’invite à prendre son temps, sans précipitation. « Reviens-nous plus fort et conquérant que jamais. » Le premier responsable de la Fegafoot traduit l’impatience de tout un pays de le revoir sur les terrains, portant haut les couleurs de son club. Ausi, Pierre Alain Mounguengui transmet ses « sincères amitiés » au père du joueur, Pierre-François Aubameyang. Un geste qui dépasse le cadre du football et traduit une vraie proximité.

Signé « avec tout mon soutien indéfectible », le courrier montre qu’au Gabon, quand une Panthère souffre, c’est toute la maison du football qui se range derrière elle. Place maintenant à la rééducation. Le retour, lui, est attendu comme une libération. Sans doute que ce soutien va apporter du baume au coeur du meilleur buteur de l’histoire des Panthères du Gabon.