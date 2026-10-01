Gabon : 90% des marchés publics passés en 2024 étaient en contrats directs

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Le Bureau de la Banque mondiale au Gabon a procédé, le mardi 29 septembre 2026, au lancement de la Revue des Finances publiques du Gabon 2026. Ce document, qui tend à améliorer les politiques budgétaires au bénéfice des Gabonais, dresse un constat préoccupant en matière de gouvernance publique.

Il appert que les contrats directs représentaient 90 % de la valeur des marchés publics en 2024, au détriment du principe de mise en concurrence. Par ailleurs, les arriérés de la dette atteignaient 3,5 % du PIB à la fin de 2025, tandis que la dette combinée des principales entreprises publiques excédait 8 % du PIB. Ces éléments révèlent des insuffisances substantielles dans la gestion budgétaire.

Le Gabon pris au piège du copinage institutionnel ?

La gestion de la trésorerie et de la dette, la passation des marchés, ainsi que la gouvernance des entreprises publiques sont en proie à un laisser-faire qui inquiète. Consciente du caractère dangereux de cette situation, la Banque mondiale préconise un train de réformes. En effet, sur le plan fiscal, elle recommande la numérisation des factures de TVA, l’extension de la plateforme Digitax à l’ensemble des contribuables et des taxes.

Par ailleurs, la Banque mondiale suggère la rationalisation des exonérations fiscales et l’application de la contribution foncière unique à toutes les propriétés. S’agissant des secteurs extractifs, elle invite à la publication intégrale des contrats, au renforcement de l’engagement envers l’ITIE et à l’examen de régimes fiscaux pétroliers et miniers plus progressifs. Enfin, l’institution financière préconise la promotion de marchés concurrentiels, l’adoption de la passation électronique.

À cela s’ajoutent la publication du premier rapport sur le portefeuille des entreprises publiques et l’adoption d’une nouvelle loi sur leur gouvernance. Les gains nets attendus de ces réformes sont estimés entre 1,8 et 5,3 % du PIB. Employés à bon escient, ces fonds pourraient financer l’amélioration des services publics et les investissements du PNCD 2026-2030. L’avènement de la Ve République constitue l’opportunité d’ancrer une discipline budgétaire renforcée et une croissance plus inclusive, fondée sur l’emploi.