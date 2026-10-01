Gabon : 5 ans d’expérience exigée pour une jeunesse au chômage, red flag !

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Il y a quelque chose qui cloche dans le fonctionnement actuel du marché de l’emploi au Gabon. C’est le fait qu’un jeune sortant de l’université, diplôme en poche, motivé, prêt à travailler se heurte à la rigidité des offres d’emploi à CDD, parfois même à un simple stage. La même phrase revient, offre après offre « 5 ans d’expérience minimum exigée ». Comment un jeune qui vient tout juste de terminer ses études pourrait-il déjà avoir 5 années de métier derrière lui ?

C’est structurellement impossible d’obtenir d’un étudiant des garanties d’expérience. Ce serait lui demander d’avoir déjà fait ce qu’on ne lui a jamais laissé la chance de faire. Le parallèle est possible avec un apprenti conducteur à qui on exige qu’il ait déjà 10 ans de route au compteur avant de lui confier les clés une première fois. Et si ce n’était qu’une bizarrerie isolée, on pourrait en rire. Mais elle s’inscrit dans un contexte social qui, lui, n’a rien de drôle.

La structure de l’emploi aux antipodes des urgences !

Selon l’Enquête nationale sur l’emploi et le chômage (ENEC 2024), publiée en avril 2026, le taux d’emploi au Gabon n’est que de 40 %. Ce qui traduit une participation encore limitée de la population à l’économie formelle. Et parmi les personnes sans emploi, les jeunes de 15 à 24 ans représentent à eux seuls plus d’un tiers du total soit 34,5 % exactement. Autrement dit, dans un pays où une bonne partie des chômeurs sont justement les jeunes.

Pourtant en entreprise on continue de leur fermer la porte au nom d’une expérience qu’ils n’ont pas eu l’occasion d’acquérir. Le système se mord la queue. Ce n’est pas non plus un phénomène nouveau qu’on découvrirait aujourd’hui. Cela fait des années que le constat est posé noir sur blanc. Déjà en 2021, le ministère du Travail reconnaissait que la majorité des personnes inscrites à l’Office national de l’emploi n’avaient aucune expérience professionnelle. Seulement, il était toujours exigé la fameuse expérience.

De la nécessité d’inverser la courbe urgemment !

Le blocage était identifié depuis longtemps. Il n’a simplement jamais été vraiment traité. Ce qui rend la situation encore plus absurde, c’est que cette exigence touche aussi des dispositifs qui, normalement, devraient servir de porte d’entrée dans la vie active à savoir les stages, les CDD courts, les emplois saisonniers. Ce sont précisément ces contrats-là qui sont censés permettre à un débutant de commencer à construire son expérience, petit à petit.

Mais quand on demande 5 ans d’expérience même pour un stage, on vide ce dispositif de son sens. On lui retire sa fonction première, qui est d’initier, pas de sélectionner des vétérans. Quand une majorité de jeunes se retrouve exclue du marché formel, elle bascule dans l’informel ou envisage de partir chercher ailleurs les opportunités qu’on lui refuse ici. Alors oui, c’est un red flag. Pas seulement parce que c’est illogique sur le papier, mais parce que ça revient à punir des jeunes.

Le manque d’expérience que la société elle-même ne leur a jamais donné les moyens de combler ne devrait pas condamner la vigueur de l’avenir du pays comme le nôtre. Et tant que recruter un débutant continuera d’être vu comme un risque plutôt que comme un investissement, le Gabon restera dans cette situation incompréhensible. Des diplômés sans opportunités d’un côté, des offres d’emploi qui restent sans candidats « suffisamment expérimentés » de l’autre.