Casablanca : conférence sur l’accès à la profession d’avocat animée par Me Anges Kevin Nzigou 

Ecouter l'article

Le Conseil des Gabonais au Maroc (CGM), délégation régionale du Grand Casablanca, organise le vendredi 2 octobre 2026, une conférence académique sur l’accès à la profession d’avocat au Gabon. Animée par Maître Anges Kevin Nzigou, avocat au Barreau du Gabon, cette rencontre prévue entre 15h00 à 17h00, se déroulera à l’Université Mundiapolis de Casablanca.

L’événement est co-organisé avec l’Union des Étudiants et Stagiaires Gabonais au Maroc (UESGM) et La Tribune Juridique. Il a pour thème : « Les voies d’accès à la profession d’avocat : parcours et étapes clés ». Cette rencontre répond à une préoccupation récurrente chez de nombreux étudiants en droit et jeunes diplômés. Le parcours à suivre, les conditions à remplir et les étapes qui mènent à l’exercice de cette profession.

L’UESGM déjà tournée dans l’après formation !

L’échange sera animé par Maître Anges Kevin Nzigou, avocat inscrit au Barreau du Gabon. Présenté comme un virtuose dans son domaine, ce dernier partagera son expérience et éclairera l’auditoire sur les réalités du parcours, les exigences du métier et les principales étapes d’accès. Les conditions d’accès, le cursus universitaire et professionnel à suivre ou encore les étapes préalables à l’exercice figurent parmi les questions attendues.

Pour Tony Delor Essono Essima, délégué régional du CGM pour le Grand Casablanca, l’objectif est d’offrir aux étudiants et jeunes diplômés une information claire. Il souligne que la conférence doit aussi créer un cadre d’échange direct avec un professionnel, afin que chacun mesure mieux les exigences de ce parcours. À noter que la rencontre est ouverte à tous. Et ce, même si elle s’adresse en priorité aux étudiants, aux jeunes diplômés et aux professionnels du droit.

Il est tout de même judicieux de préciser que même les non-spécialistes curieux de la profession, ainsi qu’aux communautés sœurs sont conviés. Le CGM, présidé par Lionel Sabeni B’Bala, fédère les associations de la communauté gabonaise au Maroc. L’UESGM, dirigée par Emery Désiré Mintsa Ndong, représente les étudiants et stagiaires gabonais. La Tribune Juridique, représentée par Vanel Spincer Latoundou Vauh, est un espace d’information et de réflexion sur les métiers du droit.