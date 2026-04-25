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Gabon : épilogue de la crise au sein de la communauté musulmane, l’imam Matsi Nazire Ibrahim capitule

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 25 avril 2026 à 9h38min
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Après des mois de tensions et de contestations frontales contre la direction de la Communauté musulmane du Gabon (CMG), le dernier bastion de la fronde vient de tomber. L’imam Matsi Nazire Ibrahim a officiellement présenté des excuses publiques, marquant un tournant décisif vers le retour à la cohésion.

C’est un dénouement qui ressemble à un soulagement pour les fidèles. Longtemps plongée dans un climat de division, la communauté musulmane gabonaise voit enfin le bout du tunnel. L’imam Matsi Nazire Ibrahim Olivier, figure de proue d’une rébellion interne qui visait à déstabiliser l’actuel leadership, a déposé les armes.

Un mea-culpa sous pression judiciaire

Ces excuses, loin d’être un simple acte de contrition spirituelle, sont intervenues dans un cadre judiciaire strict. Présentées devant le procureur de la République, elles visaient avant tout à éviter une incarcération imminente au sein de la prison centrale de Libreville. L’imam a dû admettre ses responsabilités concernant les « dérives jurisprudentielles » et les campagnes de dénigrement orchestrées sur les réseaux sociaux.

Selon un membre de la communauté cité par Kongossa News, l’imam a été contraint à la transparence : « Il a reconnu ses mensonges et diffamations publiés sur la toile et les réseaux sociaux. » Ces attaques visaient nommément Abdou Razzaq Guy Kambogo, chef de la CMG, ainsi que d’autres personnalités respectées comme Nendjot Patrice Aboubakar ou le regretté Alioun Ndiaye Alboury.

Vers la restauration de l’unité

L’obstination de l’imam Matsi Nazire, soutenu par un groupe de fidèles, contrastait violemment avec les appels à la fraternité et au « vivre-ensemble » prônés par la direction. Cette reconnaissance publique des torts met fin à une séquence qui a profondément fragilisé l’image de l’Islam au Gabon.

Aujourd’hui, une page se tourne. Si cet épisode laisse des cicatrices, la volonté affichée par les autorités religieuses et judiciaires est claire : restaurer l’ordre et la discipline pour que la communauté puisse de nouveau se concentrer sur sa mission spirituelle.

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