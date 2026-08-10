Santé : la barbe de maïs, un remède pour les problèmes urinaires

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Souvent considérée comme un simple déchet après l’épluchage de l’épi, la barbe de maïs, également appelée stigmate de maïs, est pourtant utilisée depuis longtemps en phytothérapie. Sur la base d’études et d’observations effectuées par des herboristes, cette partie filamenteuse de la plante est notamment reconnue pour ses propriétés diurétiques, mucilagineuses et anti-inflammatoires. Elle est ainsi traditionnellement utilisée comme remède naturel pour accompagner certains problèmes urinaires.

En effet, la barbe de maïs préparée en infusion ou en décoction libère des mucilages, des substances qui peuvent contribuer à adoucir les muqueuses irritées. Son action diurétique favoriserait, quant à elle, une production plus abondante d’urine et donc une meilleure élimination des liquides. Cette propriété explique son utilisation traditionnelle pour accompagner les inconforts urinaires, notamment lorsque le système urinaire est irrité ou en cas de sensations de brûlure.

Selon Christophe Bernard, praticien en herboristerie, enseignant et auteur du Grand Manuel pour fabriquer des remèdes naturels, son intérêt réside justement dans l’association de ces effets adoucissants et diurétiques. Toutefois, cette approche ne remplace pas un traitement médical.

Une utilisation qui doit rester complémentaire

Par ailleurs, la barbe de maïs est parfois évoquée dans le cadre de la rétention d’eau, en raison de son effet diurétique. Elle peut ainsi favoriser l’élimination de l’excès de liquide présent dans l’organisme. Cependant, contrairement à certaines idées reçues, cette action ne signifie pas qu’elle permet directement de perdre de la graisse ou de traiter le surpoids. La diminution du poids observée peut essentiellement correspondre à une perte d’eau.

De même, son utilisation en cas d’infection urinaire doit rester prudente, elle peut accompagner le confort urinaire, mais ne constitue pas un traitement antibiotique. En présence de douleurs importantes, de fièvre, de sang dans les urines ou de symptômes persistants, une consultation médicale est indispensable. Enfin, le stigmate de maïs se présente sous différentes formes, notamment en infusion, en décoction, en gélules ou en comprimés. La préparation et la durée d’utilisation doivent respecter les recommandations figurant sur les emballages ou celles d’un professionnel de santé. Son effet diurétique peut également nécessiter des précautions chez certaines personnes, notamment celles qui prennent des médicaments favorisant l’élimination de l’eau ou qui souffrent de problèmes rénaux.

Ainsi, bien qu’elle soit appréciée en phytothérapie pour ses propriétés traditionnelles, la barbe de maïs doit être utilisée avec discernement. Elle peut constituer un complément naturel intéressant pour le confort urinaire, mais ne doit jamais retarder la prise en charge d’une maladie ou d’une infection.