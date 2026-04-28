Afrique : les vaccins antipaludiques disponibles dans 25 pays 

Ecouter l'article

Alors que le monde célèbre ce samedi 25 avril la Journée mondiale de lutte contre le paludisme, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) met en lumière les progrès considérables accomplis dans la prévention de cette maladie endémique et mortelle. En effet, grâce au leadership national et au soutien de partenaires internationaux, 25 pays africains proposent des vaccins antipaludiques. Notamment, dans le cadre de leurs programmes de vaccination infantile, touchant ainsi plus de 10 millions d’enfants chaque année.

Alors que le continent africain concentre à lui seul 94 % des cas mondiaux et 95 % des décès dus au paludisme selon l’OMS, la lutte voit une expansion rapide des campagnes de vaccination contre le paludisme auprès des enfants. Pour protéger les enfants contre le parasite Plasmodium falciparum, responsable du paludisme le plus grave et meurtrier, deux vaccins antipaludiques sûrs et efficaces sont actuellement recommandés.

Le RTS,S déployé avec succès via le Malaria Vaccine Implementation Programme (MVIP) dans plusieurs pays pilotes, montrant une réduction significative du nombre de cas graves et des hospitalisations. Le vaccin R21 est utilisé dans certains pays, offrant une option supplémentaire dans l’arsenal de prévention contre le paludisme. En renforçant l’accès à la vaccination antipaludique, combiné à l’usage de moustiquaires imprégnées d’insecticide ou la chimio prévention saisonnière, il est possible de sauver des dizaines de milliers de vies d’enfants chaque année

Liste des pays et programmes adaptés

Ainsi les 25 pays africains qui ont intégré les vaccins antipaludiques dans leurs programmes de vaccination des enfants, sont, en Afrique Centrale la République démocratique du Congo, le Cameroun, la République Centrafricaine, le Tchad. En afrique de l’Ouest, le Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Ghana, Guinée, Guinée‑Bissau, Libéria, Mali,Niger, Nigeria, Sierra Leone, Togo, et en en Afrique Australe le Burundi, Éthiopie, Kenya, Malawi, Mozambique, Soudan, Soudan du Sud, Ouganda, Zambie.

La mise en œuvre de ces programmes varie selon les contextes nationaux : certains pays ont introduit la vaccination à l’échelle nationale, tandis que d’autres l’ont d’abord déployée à un niveau infranational ou dans des zones prioritaires, avec des plans pour étendre progressivement la couverture. Dans un continent où les enfants sont particulièrement vulnérables au paludisme, ces initiatives représentent un tournant essentiel vers la réduction durable du fardeau de la maladie, contribuant à un avenir plus sain pour les populations africaines.