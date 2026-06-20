Afrique : face aux chocs économiques mondiaux, la Bad préconise l’intégration régionale

Ecouter l'article

Face à la multiplication des tensions commerciales, des conflits géopolitiques, des perturbations des chaînes d’approvisionnement et du recul des financements extérieurs, la Banque africaine de développement (BAD) estime que l’Afrique doit accélérer son intégration économique pour renforcer sa résilience. Dans son rapport Perspectives économiques en Afrique 2026, l’institution souligne que les crises internationales fragilisent des économies encore dépendantes des marchés extérieurs, malgré une croissance estimée à 4,4 % en 2025. Pour limiter cette vulnérabilité, elle appelle les États africains à privilégier des réponses collectives capables de soutenir durablement la croissance et les échanges.

La BAD considère la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) comme le principal levier de cette stratégie. Elle recommande une mise en œuvre complète de l’accord afin de stimuler le commerce intra-africain, de renforcer les chaînes de valeur régionales et de diversifier les exportations. L’institution préconise également l’harmonisation des réglementations douanières, la facilitation de la circulation des biens, des services et des personnes, ainsi que des investissements dans les corridors de transport, les infrastructures logistiques et le commerce numérique. Ces mesures doivent permettre de réduire les coûts commerciaux et d’amortir les effets des chocs extérieurs.

La ZLECAf au cœur de la résilience économique

La BAD plaide pour une intégration financière plus poussée afin de soutenir le développement du continent. Elle recommande la mise en œuvre des protocoles de la ZLECAf relatifs à l’intégration commerciale et financière, accompagnée de systèmes de paiement compatibles, d’une meilleure circulation des capitaux et d’investissements dans les infrastructures régionales. Cette approche devrait faciliter le financement du commerce intra-africain, renforcer les marchés financiers et réduire la dépendance aux ressources extérieures.

La Banque invite également les gouvernements à aligner leurs politiques fiscales et douanières sur les objectifs de la ZLECAf afin de limiter les doubles impositions et de renforcer la mobilisation des ressources domestiques. Elle encourage également l’accélération de la Nouvelle architecture financière africaine pour le développement, destinée à bâtir un système financier plus autonome et capable de mieux absorber les crises mondiales. Pour la BAD, une intégration régionale renforcée constitue désormais la réponse la plus crédible aux incertitudes de l’économie internationale.