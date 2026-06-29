A La UneDerniers articlesSOCIETE

AFG Bank Gabon : la transparence toujours au coeur du 15ème tirage au sort de l’offre Epargne+   

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 29 juin 2026 à 9h21min
1 524 Temps de lecture 1 minute
Ecouter l'article

AFG Bank Gabon, en partenariat avec SUNU Assurances Gabon, a procédé ce jeudi 26 juin 2026 au 15ème tirage au sort de l’offre Épargne+. Cette initiative, qui vise à promouvoir la culture de l’épargne de long terme auprès des populations, s’est déroulée dans une ambiance empreinte de transparence et de convivialité. L’opération a eu lieu en présence d’un huissier de justice, du chef d’agence du siège de AFG Bank Gabon en ville ainsi que du Chargé banque assurance au sein de SUNU Assurances Gabon, Mavoungou Klens Darcy.

Pour cette nouvelle édition, le dispositif habituel a été mis en place avec quatre urnes contenant chacune 10 boules numérotées de 0 à 9. Avant le lancement du tirage, l’huissier de justice a procédé à la vérification des boules afin de garantir la régularité et l’authenticité de la procédure. Une démarche qui, depuis 15 éditions, renforce la crédibilité de cette offre devenue l’un des produits phares de la banque en matière d’épargne.

Une épargne accessible à tous

Bien plus qu’un simple compte d’épargne, Épargne+ est un contrat de capitalisation d’une durée de quinze ans qui permet aux souscripteurs de se constituer progressivement un capital pour financer divers projets, qu’il s’agisse des études des enfants, de la construction d’un logement ou encore de la préparation de la retraite comme l’a rappelé le Chargé banque assurance au sein de SUNU Assurances Gabon, Mavoungou Klens Darcy. L’offre se distingue par son accessibilité, avec une cotisation mensuelle débutant à seulement 5 500 Fcfa.

Quatre formules sont proposées aux clients. En effet, en cotisant 5 500 Fcfa par mois, le souscripteur bénéficie d’un capital garanti d’un million de francs cfa au terme du contrat. Les cotisations de 10 500, 20 500 et 30 500 Fcfa donnent respectivement droit à des capitaux de 2, 4 et 6 millions de Fcfa. À ces montants s’ajoute une rémunération annuelle de 3,5 %, permettant aux épargnants de faire fructifier davantage leurs économies.

La possibilité de gagner avant le terme du contrat

Il faut dire que l’une des particularités d’Épargne+ réside dans son mécanisme de tirage au sort trimestriel. « Si aujourd’hui votre numéro est tiré au sort, au lieu d’attendre 15 ans, systématiquement on va vous reverser le capital soit de 1 million, jusqu’à 6 millions de Fcfa, en fonction de la formule à laquelle vous aurez souscrit » a confié Mavoungou Klens Darcy. 

À travers cette offre innovante, AFG Bank Gabon et SUNU Assurances Gabon entendent démocratiser l’épargne et encourager les populations à adopter de meilleures habitudes financières. En offrant la possibilité de constituer un capital important grâce à de petites cotisations, Épargne+ se présente comme une véritable opportunité pour concrétiser ses projets et préparer l’avenir en toute sérénité. 

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 29 juin 2026 à 9h21min
1 524 Temps de lecture 1 minute
Photo de Henriette Lembet

Henriette Lembet

Journaliste Le temps est une donnée fatale à laquelle rien ne résiste...

Articles similaires

Madagascar : Hermann Immongault  porteur d’un message du président Oligui Nguema à son homologue

29 juin 2026 à 9h34min

Gabon : usage du téléphone, fatigue,…ces causes d’accidents de la circulation 

28 juin 2026 à 20h49min

Afrique : l’halothane, cet anesthésiant pour enfant en voie d’épuisement

28 juin 2026 à 20h40min

Gabon : la Fondation Louise intensifie la lutte contre la drépanocytose et appelle au dépistage

28 juin 2026 à 15h03min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

[#Reportage] Gabon : 97% de taux de réussite au CEP 2025-2026 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 — 𝟏𝟎 𝐚𝐧𝐬 𝐝’𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐮 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 #GMT #Gabon #10ansGMT
[#Reportage] Gabon : 97% de taux de réussite au CEP 2025-2026
[#Reportage] SEEG : Le SYNTEE+ appelle à un dialogue « sans filtre » avec Oligui Nguema 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 — 𝟏𝟎 𝐚𝐧𝐬 𝐝’𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐮 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 #GMT #Gabon #10ansGMT
[#Reportage] SEEG : Le SYNTEE+ appelle à un dialogue « sans filtre » avec Oligui Nguema
[#Journal] Le 19H30 du 28 Juin 2026 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon #10ansGMT
[#Journal] Le 19H30 du 28 Juin 2026
[#Reportage] Gabon : la Centrale d'achat fait des heureux à Owendo ! 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 — 𝟏𝟎 𝐚𝐧𝐬 𝐝’𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐮 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 #GMT #Gabon #10ansGMT
[#Reportage] Gabon : la Centrale d'achat fait des heureux à Owendo !
[#Reportage] Cosmétique de luxe : pourquoi LVMH s'intéresse de près à l’huile de Moabi du Gabon 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 — 𝟏𝟎 𝐚𝐧𝐬 𝐝’𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐮 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 #GMT #Gabon #10ansGMT
[#Reportage] Cosmétique de luxe : pourquoi LVMH s'intéresse de près à l’huile de Moabi du Gabon
[#Reportage] Gabon : l’AIA-FO célèbre ses nouveaux aumôniers 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 — 𝟏𝟎 𝐚𝐧𝐬 𝐝’𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐮 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 #GMT #Gabon #10ansGMT
[#Reportage] Gabon : l’AIA-FO célèbre ses nouveaux aumôniers
S'abonner
Bouton retour en haut de la page