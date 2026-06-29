AFG Bank Gabon : la transparence toujours au coeur du 15ème tirage au sort de l’offre Epargne+   

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AFG Bank Gabon, en partenariat avec SUNU Assurances Gabon, a procédé ce jeudi 26 juin 2026 au 15ème tirage au sort de l’offre Épargne+. Cette initiative, qui vise à promouvoir la culture de l’épargne de long terme auprès des populations, s’est déroulée dans une ambiance empreinte de transparence et de convivialité. L’opération a eu lieu en présence d’un huissier de justice, du chef d’agence du siège de AFG Bank Gabon en ville ainsi que du Chargé banque assurance au sein de SUNU Assurances Gabon, Mavoungou Klens Darcy.

Pour cette nouvelle édition, le dispositif habituel a été mis en place avec quatre urnes contenant chacune 10 boules numérotées de 0 à 9. Avant le lancement du tirage, l’huissier de justice a procédé à la vérification des boules afin de garantir la régularité et l’authenticité de la procédure. Une démarche qui, depuis 15 éditions, renforce la crédibilité de cette offre devenue l’un des produits phares de la banque en matière d’épargne.

Une épargne accessible à tous

Bien plus qu’un simple compte d’épargne, Épargne+ est un contrat de capitalisation d’une durée de quinze ans qui permet aux souscripteurs de se constituer progressivement un capital pour financer divers projets, qu’il s’agisse des études des enfants, de la construction d’un logement ou encore de la préparation de la retraite comme l’a rappelé le Chargé banque assurance au sein de SUNU Assurances Gabon, Mavoungou Klens Darcy. L’offre se distingue par son accessibilité, avec une cotisation mensuelle débutant à seulement 5 500 Fcfa.

Quatre formules sont proposées aux clients. En effet, en cotisant 5 500 Fcfa par mois, le souscripteur bénéficie d’un capital garanti d’un million de francs cfa au terme du contrat. Les cotisations de 10 500, 20 500 et 30 500 Fcfa donnent respectivement droit à des capitaux de 2, 4 et 6 millions de Fcfa. À ces montants s’ajoute une rémunération annuelle de 3,5 %, permettant aux épargnants de faire fructifier davantage leurs économies.

La possibilité de gagner avant le terme du contrat

Il faut dire que l’une des particularités d’Épargne+ réside dans son mécanisme de tirage au sort trimestriel. « Si aujourd’hui votre numéro est tiré au sort, au lieu d’attendre 15 ans, systématiquement on va vous reverser le capital soit de 1 million, jusqu’à 6 millions de Fcfa, en fonction de la formule à laquelle vous aurez souscrit » a confié Mavoungou Klens Darcy.

À travers cette offre innovante, AFG Bank Gabon et SUNU Assurances Gabon entendent démocratiser l’épargne et encourager les populations à adopter de meilleures habitudes financières. En offrant la possibilité de constituer un capital important grâce à de petites cotisations, Épargne+ se présente comme une véritable opportunité pour concrétiser ses projets et préparer l’avenir en toute sérénité.