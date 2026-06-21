Emploi : AFG Bank Gabon et le PNPE mobilisent les talents lors de deux journées dédiées à l’employabilité

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AFG Bank Gabon a lancé, le 20 juin 2026 à Libreville, une nouvelle édition de ses Journées Portes Ouvertes consacrées à l’emploi et à l’insertion professionnelle. Organisée en partenariat avec le Pôle National de Promotion de l’Emploi (PNPE), cette initiative vise à rapprocher les entreprises des demandeurs d’emploi tout en offrant aux jeunes talents une meilleure compréhension des opportunités du secteur bancaire et du marché du travail.

Après une tournée internationale menée en novembre 2025, AFG Bank Gabon poursuit son engagement en faveur de l’employabilité en ramenant l’initiative au cœur du territoire national. C’est à l’agence d’Oloumi, à Libreville, que la banque a donné le coup d’envoi de cette nouvelle édition de ses Journées Portes Ouvertes, en présence du ministre du Travail Jacqueline Bignoumba Ilogue, des autorités locales, de partenaires du secteur de l’emploi et de nombreux candidats.

Cette rencontre se veut bien plus qu’un simple forum de recrutement. Elle s’inscrit dans la volonté de l’établissement bancaire de contribuer activement à l’insertion professionnelle des jeunes Gabonais en créant un espace d’échanges entre employeurs, experts des ressources humaines et chercheurs d’emploi.

Deux jours pour rapprocher les talents et les recruteurs

Pendant deux jours, les locaux d’AFG Bank Gabon se sont transformés en véritable plateforme dédiée à l’employabilité. Les participants ont bénéficié de conférences métiers, d’ateliers thématiques, de conseils pratiques en matière de recrutement ainsi que d’opportunités de rencontres directes avec des recruteurs.

L’objectif est double : permettre aux candidats de mieux comprendre les attentes du marché de l’emploi et offrir aux entreprises un vivier de talents qualifiés. Pour assurer le succès de cette initiative, AFG Bank Gabon s’est appuyée sur l’expertise du PNPE, principal partenaire de l’événement, mais également sur celle de plusieurs acteurs reconnus du secteur de l’emploi tels que One Intérim, Altemploi et Seris Gabon.

Un engagement en faveur de l’insertion professionnelle

À travers cette démarche, la banque confirme sa volonté de jouer un rôle actif dans le développement du capital humain au Gabon. En associant les acteurs publics et privés de l’emploi, elle contribue à renforcer les mécanismes d’accompagnement des demandeurs d’emploi tout en favorisant une meilleure adéquation entre les compétences disponibles et les besoins des entreprises.

Cette initiative s’inscrit dans une dynamique plus large de responsabilité sociétale portée par AFG Bank Gabon, qui place l’inclusion économique, l’employabilité des jeunes et le développement des compétences au cœur de ses actions en faveur du développement du pays.