Madagascar : Hermann Immongault  porteur d’un message du président Oligui Nguema à son homologue

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Les autorités malgaches ont célébré, vendredi 26 juin 2026 à Antananarivo, le 66ᵉ anniversaire de l’indépendance de la République de Madagascar, proclamée le 26 juin 1960. La cérémonie officielle, marquée par des défilés militaires et civils, a réuni plusieurs délégations étrangères, dont celle du Gabon. Représentant le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, le vice-président du gouvernement, Hermann Immongault, a pris part aux festivités avant d’être reçu en audience par le président malgache, Michaël Randrianirina.

À cette occasion, Hermann Immongault a remis un message officiel du chef de l’État à son homologue malgache. « Madagascar et le Gabon entretiennent d’excellentes relations. J’étais porteur d’un message officiel du chef de l’État à son homologue », a-t-il déclaré à l’issue de l’entretien. Il a également rappelé que le président malgache avait évoqué son récent séjour à Libreville et renouvelé sa volonté de renforcer davantage les relations bilatérales. Selon lui, les deux pays disposent de nombreuses potentialités communes, notamment dans les domaines maritime, économique et institutionnel.

Le partage d’expériences

Le vice-président du gouvernement a souligné que le Gabon et Madagascar, tous deux membres de l’Union africaine, partagent des préoccupations communes en matière de gouvernance, de stabilité institutionnelle et de coopération Sud-Sud. Il a rappelé que Madagascar avait été suspendu de l’organisation continentale durant sa transition politique, tandis que le Gabon a récemment traversé une période similaire. À ce titre, Libreville entend mettre son expérience à la disposition des autorités malgaches, notamment grâce à son statut de membre du Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine.

Hermann Immongault a indiqué que le président malgache avait exprimé son intérêt pour le modèle gabonais de gestion de la transition, afin d’en tirer des enseignements adaptés au contexte de son pays. Cette convergence de vues traduit la volonté des deux États de consolider un partenariat fondé sur l’échange d’expériences et la coopération politique. La célébration de la fête nationale malgache a ainsi offert un cadre privilégié pour réaffirmer les liens d’amitié entre Libreville et Antananarivo, ainsi que leur engagement commun en faveur du renforcement des relations bilatérales et de la stabilité sur le continent africain.