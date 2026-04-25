Affaire Vanessa Mbouie : son concubin écroué à sans famille !

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L’instruction judiciaire relative au décès tragique de Vanessa Cherone Mbouie a désormais connu un suite, apprend-ton d’une source judiciaire et de notre confrère TopInfosGabon. Et ce, d’autant plus que Yannick Hervé Ndong, le concubin de la victime Vanessa Cherone Mbouie, aurait été déféré le mercredi 22 avril devant le Parquet de la République puis placé sous mandat de dépôt à la maison d’arrêt de Libreville sis au quartier Gros-Bouquet.

C’est donc à l’issue de sa garde à vue prolongée dans les services de la Police Judiciaire que Yannick Hervé Ndong, la cinquantaine acquise, a concrètement mis en examen suite à des faits de nature criminelle À la suite de son défèrement, l’informaticien de 53 ans aurait donc été présenté au Doyen des juges d’instruction. Une courte audition de première comparution qui a conclu le magistrat à prononcer son inculpation formelle.

Vers une réparation idoine pour Vanessa Mbouie ?

Au regard de la gravité des faits et des nécessités de l’information judiciaire, une ordonnance de placement sous mandat de dépôt aurait été rendue à l’encontre du concubin mis en cause. Une procédure qui a acté son incarcération immédiate à la Prison Centrale de Libreville communément appelée « Sans Famille ». Pour rappel, les faits remontent à la nuit du 15 mars. Admise aux urgences du CHUL sans signes de vie, la victime présentait une plaie par arme à feu au niveau de la boîte crânienne.

Si la défense de l’inculpé excipe la thèse d’un accident domestique tributaire à une tentative de suicide ayant dévié,les premiers éléments de l’enquête ont tour à tour fragilisé cette ligne de défense. Puisque l’arme du crime, identifiée comme appartenant au suspect, ainsi que le profil psychologique de ce dernier, décrit par la partie civile comme un individu sujet à une jalousie compulsive, ont conduit les enquêteurs vers la piste d’une exécution sommaire. À l’heure où nous couchons ces lignes, le mis en cause n’est que présumé coupable.