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Tchibanga : de graves inondations frappent le chef-lieu de la Nyanga

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 25 avril 2026 à 11h12min
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Inondation à Tchibanga © D.R.
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La ville de Tchibanga, dans la province de la Nyanga, s’est réveillée sous le choc ce vendredi 24 avril 2026. De violentes précipitations, tombées sans interruption dans la nuit de jeudi à vendredi, ont provoqué une montée spectaculaire des eaux, plongeant plusieurs quartiers de la commune dans le désarroi.

Selon les constats effectués sur le terrain par l’Agence gabonaise de presse (AGP), le bilan matériel est d’ores et déjà lourd. Les quartiers Moukenga et Batsiengui, dont la proximité avec la rivière Mougoutsi les rend particulièrement vulnérables, ont été les premiers à subir la fureur des éléments. La force du courant et la rapidité de la crue ont provoqué par endroits l’effondrement de plusieurs habitations, laissant des familles entières sans abri et sans ressources.

Des habitants surpris en plein sommeil

Au quartier Kokondo, la panique a gagné les résidents alors que les eaux s’invitaient brutalement dans les foyers au milieu de la nuit. Le témoignage d’Angélique Babika, promotrice d’un bar-restaurant local, illustre la soudaineté du sinistre. « Heureusement que je ne dormais pas. J’ai constaté que l’eau entrait avec force dans la maison. En ouvrant la fenêtre, j’ai vu que toute la cour était déjà inondée », a-t-elle confié à l’AGP, encore sous le coup de l’émotion.

Face à cette catastrophe naturelle, la solidarité s’organise tant bien que mal entre voisins, mais l’ampleur des dégâts dépasse les moyens locaux. Les victimes, dont beaucoup ont tout perdu en l’espace de quelques heures, tournent désormais leurs regards vers les autorités provinciales.

L’AGP a indiqué que les responsables locaux sont attendus sur les sites sinistrés pour procéder à une évaluation précise des dommages. Au-delà du constat, les populations attendent des mesures d’urgence concrètes : relogement, aide alimentaire et, à plus long terme, une réflexion sur l’aménagement des zones riveraines pour éviter que de tels drames ne se reproduisent à chaque saison des pluies.

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 25 avril 2026 à 11h12min
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