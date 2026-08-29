Football : derrière le « scandale des primes », une résistance à la transparence financière

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Une lettre datée du 27 août 2026 a mis le feu aux poudres et déclenché une furie sur la toile. En effet, la Ligue nationale de football professionnel (LINAFP) y accuse le ministère des Sports de retenir les 75 millions de francs CFA de prize money dus à l’AS Mangasport, sous prétexte que l’entraîneur du club aurait refusé de recevoir sa médaille des mains du ministre. Présentée ainsi, l’affaire dépeint un État capricieux et rancunier. Mais cette mise en scène dissimule une réalité bien plus prosaïque et bien plus révélatrice des mœurs du football professionnel gabonais.

À y voir de près, aucune rétention punitive n’est en cause. Selon des sources internes à l’agence comptable jointes par Gabon Media Time(GMT), les caisses de l’État étaient simplement « vides en début de semaine ». Ainsi donc, le versement des fonds publics qui obéit au calendrier du Trésor et non à un quelconque arbitrage protocolaire n’a pas été effectif. D’ailleurs, le virement technique a été récemment été validé en fin de semaine sur les comptes du ministère. À l’heure où nous couchons ces lignes, l’argent serait désormais disponible, et l’intégralité des primes devrait être versée aux clubs au plus tard la semaine prochaine.

Une machination médiatique qui n’honore personne !

Selon des personnes proches du dossier, ce qui se joue en coulisses serait en réalité ailleurs. Pour la première fois, le ministère des Sports dirigé par Paul Ulrich Kessany a mis en place un contrôle rigoureux et transparent de l’utilisation de l’argent public dans le football national. Ce serait donc cette exigence qui aurait bousculé des habitudes de gestion opaque solidement ancrées depuis des années au sein de la LINAFP et de certains clubs. Une cacophonie mise à mal et qui visiblement causerait du tort à ceux qui brillent pas l’érection d’un lit aux mauvaises pratiques de gestion.

À la lecture lucide de cette situation, l’accusation réponduebd’un ministre « donneur de leçons » servirait en toute franchise de paravent commode à des dirigeants inconfortables face à cette nouvelle rigueur budgétaire. Le fait d’instrumentaliser un simple différend protocolaire démontre que la Linafp tenterait de détourner l’attention sur la fin annoncée des circuits financiers flous. Ayons le courage de le reconnaître, un vent de transparence souffle sur le National Foot. Du cabinet du ministère des Sports, cette dynamique ne devrait pas retomber. Et ce, quels que soient les faux scandales invoqués pour le freiner. Nous y reviendrons !