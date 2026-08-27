Guinée : l’éboulement d’une décharge fait au moins 30 morts et 22 blessés

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La nuit du samedi 22 au dimanche 23 août 2026 a viré au drame en Guinée. À Conakry, au moins 30 personnes sont mortes et 22 autres ont été blessées dans l’éboulement d’une décharge provoquée par de fortes pluies, selon des informations rapportées par RFI Afrique. Sous la violence des précipitations, des montagnes de déchets se sont effondrées, ensevelissant plusieurs dizaines de personnes présentes sur les lieux.

Le drame est survenu brutalement après des précipitations torrentielles. Sous la pression de l’eau, le flanc de la décharge s’est affaissé, emportant tout sur son passage.

Dès les premières heures, les équipes de secours se sont déployées sur le site pour rechercher d’éventuels survivants sous les gravats et dégager les corps. Bien que le bilan provisoire reste lourd, cette tragédie relance avec acuité le débat sur la gestion des sites de dépôt de déchets et l’exposition quotidienne des riverains à des environnements extrêmement dangereux.

Une série noire après la tragédie minière au Cameroun

Ce drame guinéen survient quelques jours seulement après une autre catastrophe majeure sur le continent. Le mardi 18 août 2026, l’effondrement d’une mine située à la frontière entre le Cameroun et la Centrafrique avait coûté la vie à 107 personnes.

Si les contextes d’exploitation diffèrent, ces deux accidents partagent le même déclencheur : des pluies diluviennes venues fragiliser des sols déjà instables. En l’espace de quelques jours, ce sont ainsi plus de 130 personnes qui ont perdu la vie dans des mouvements de terrain meurtriers en Afrique de l’Ouest et Centrale.

L’urgence de la prévention et de la sécurisation

Au-delà de la douleur des familles et de la prise en charge médicale des blessés, la succession de ces drames met en lumière les faiblesses structurelles en matière d’anticipation des risques. L’absence d’aménagement sécurisé et l’implantation de populations à proximité immédiate de zones vulnérables accentuent dramatiquement le bilan de ces intempéries.

Alors que les opérations de recherche se poursuivent à Conakry, ces événements rappellent l’urgence absolue pour les autorités d’encadrer l’accès aux sites à risque et d’investir dans des infrastructures de prévention pérennes.

Francise Nleme Meye, Journaliste Stagiaire