Ntoum : à Plaine Ayémé, les populations impactées contestent les indemnisations

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À Plaine Ayémé, dans la zone dite Tchad, plusieurs familles touchées par le projet d’aménagement foncier et de construction de logements pour enseignants contestent les montants d’indemnisation proposés. Selon les informations de No Comment Gabon, ce processus constitue désormais le principal point de discordance entre les riverains et les responsables du projet.

Identifiées au nombre de 250 lors du recensement mené par les autorités, les familles concernées jugent les compensations dérisoires au regard de la valeur de leurs biens et de leurs cultures. Elles dénoncent une sous-évaluation flagrante. « Madame le gouverneur est venue nous apporter des listes de personnes impactées associées à des sommes minimes. La population ici présente est mécontente », a déclaré l’un des plaignants.

Exigence de garanties et de transparence

Financé par l’État gabonais dans le cadre d’un partenariat public-privé (PPP), ce projet destiné aux agents de l’éducation nationale doit s’étendre sur 539 hectares. Malgré la colère, les riverains assurent ne pas faire obstacle au développement du site. « Nous ne sommes pas contre le projet du chef de l’État. Mais nous voulons qu’on ne nous laisse pas partir comme des vauriens », a souligné une résidente.

Au-delà des montants, les populations dénoncent le manque de transparence dans le calcul du barème agricole. « On ne sait même pas sur quels critères s’est basée la comptabilité de nos cultures. Le ministère de l’Agriculture ne nous a pas donné de suite », confie un sinistré.

Pour sortir de l’impasse, les familles réclament deux options : soit leur intégration directe dans le programme d’accès aux logements, soit l’octroi d’un terrain aménagé pour leur relocalisation. « Nous souhaitons que le chef de l’État nous intègre dans le projet des enseignants. À défaut, nous demandons un site assaini avec des titres fonciers, où nous pourrons reconstruire par nos propres moyens », conclut un représentant des impactés.

Les riverains attendent désormais un geste des autorités pour obtenir une compensation équitable ou une solution de relogement adaptée avant tout déguerpissement.

Heldy Oyono, Journaliste stagiaire