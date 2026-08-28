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Gabon : Google offre un an d’accès gratuit à ses outils d’IA aux étudiants

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Google offre pendant 12 mois un accès gratuit à ses outils d’intelligence artificielle aux étudiants de l’enseignement supérieur du Gabon. Cette initiative, qui concerne 27 pays africains, vise à faciliter l’accès aux technologies d’IA dans le cadre de leurs études, rapporte Direct Infos Gabon dans une publication du 27 août 2026.

Les étudiants gabonais peuvent désormais bénéficier de Google AI Plus sans frais pendant un an. Pour en profiter, les personnes concernées doivent d’abord confirmer leur statut d’étudiant. L’offre donne notamment accès à Gemini Omni, un modèle d’IA conçu pour générer et modifier des vidéos en haute définition à partir de la parole et du texte. Elle permet aussi de bénéficier de deux fois plus d’utilisation de Gemini et de 400 Go de stockage dans le cloud.

Des opportunités qui nécessitent toutefois une utilisation responsable

Cette initiative intervient dans un contexte africain où l’IA prend une place croissante dans plusieurs secteurs, notamment l’éducation et l’emploi. Ainsi, les étudiants peuvent utiliser ces outils pour effectuer des recherches, préparer leurs cours, réviser ou réaliser des travaux universitaires. Google met également à leur disposition un espace permettant de créer des fiches de révision, des quiz et des carnets d’étude à partir de leurs cours et de leurs notes.

En offrant cette possibilité aux étudiants de plusieurs pays africains, le géant américain pourrait ainsi contribuer à faciliter leur accès aux outils d’intelligence artificielle et à favoriser leur appropriation dans le milieu universitaire. Reste désormais à savoir si cette utilisation croissante de l’IA s’accompagnera d’un encadrement suffisant pour prévenir les risques liés à la dépendance technologique et à la fiabilité des informations.

Heldy Oyono, Journaliste Stagiaire

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