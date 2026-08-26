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Ntoum : trois membres d’une même famille tués dans un accident à Bikélé

Photo de Gabon Media Time Gabon Media Time Follow on X Envoyer un courriel 26 août 2026 à 15h39min
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Une vue de l'accident de Bikélé © D.R.
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Une collision d’une rare violence survenue dans la nuit du mardi 25 au mercredi 26 août 2026 à Bikélé a coûté la vie à trois personnes. Les victimes, un conducteur et ses deux neveux, appartenaient à la même famille.

Selon des informations rapportées par le média en ligne Agence Équateur, le drame s’est produit aux alentours de 22 heures dans le 3ᵉ arrondissement de la commune de Ntoum. D’après les premiers témoignages recueillis sur place auprès des riverains, une allure excessive serait à l’origine de cette tragédie.

Sous la violence de l’impact, le véhicule a littéralement fini sa course à proximité d’une habitation. Le choc n’a laissé aucune chance à l’automobiliste ni à ses deux neveux installés à bord, tous décédés sur le coup ou des suites de leurs blessures. Sur les lieux, l’émotion était vive parmi les habitants réveillés par le bruit de la collision.

Une enquête ouverte par les forces de l’ordre

Les circonstances exactes du drame restent à éclaircir. Les Forces de police nationale (FPN) ont ouvert une enquête afin de déterminer l’enchaînement précis des faits. Les investigations devront établir si, au-delà du facteur humain et du manquement aux règles de prudence, des défaillances techniques du véhicule ou la dégradation du réseau routier ont pu jouer un rôle déclencheur.

L’insécurité routière : un chiffre en nette hausse

Ce nouveau drame remet en lumière le fléau des accidents de la route au Gabon. Selon les données provisoires de la Direction générale de la sécurité routière (DGSR), le pays a comptabilisé 2 228 accidents en 2025, contre 1 928 recensés en 2024. Une détérioration de 15,5 %, soit 300 sinistres de plus en un an, qui interpelle une nouvelle fois sur l’urgence de renforcer les politiques de prévention et d’intensifier les contrôles routiers.

Eliakim Mombo Ngoma

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