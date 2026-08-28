Gabon : Booué désormais dotée d’un hôpital départemental moderne

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Le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a procédé, ce vendredi 28 août 2026, à l’inauguration de l’hôpital départemental de Booué, dans le département de la Lopé, province de l’Ogooué-Ivindo. Cette cérémonie s’inscrit dans le cadre des préparatifs de la commémoration du troisième anniversaire du Coup de la Libération, dont les festivités nationales se tiennent cette année dans la province.

L’événement a été marqué par une forte reconnaissance des populations envers les pouvoirs publics et les différents acteurs ayant contribué à la réalisation de cette infrastructure appelée à améliorer durablement l’accès aux soins dans le département de la Lopé.

Un établissement moderne au service des populations

Fruit de la réhabilitation et de l’extension de l’ancien Centre médical de Booué, le nouvel hôpital a été réalisé dans le cadre d’un partenariat entre l’État gabonais, à travers le ministère de la Santé, et la Société d’Exploitation du Transgabonais (SETRAG). La nouvelle infrastructure a été financée et construite par l’entreprise, pour un investissement de 1 104 745 597 FCFA, à l’issue de 17 mois de travaux. S’étendant sur environ 3 400 m², dont un bloc médical de 840 m², l’établissement offre une capacité de 14 lits. Il comprend des services de consultations externes, de gynécologie, de maternité, de laboratoire, d’imagerie médicale, un bloc opératoire ainsi que des espaces d’hospitalisation pour adultes et enfants.

Coupure du ruban à l’hôpital départemental de Booué © D.R.

Au-delà de la qualité du bâti, un soin particulier a été accordé à l’équipement de cette structure sanitaire afin de lui permettre de répondre aux besoins des populations. La maternité dispose notamment d’une unité de néonatalogie équipée de quatre couveuses et quatre tables chauffantes. Le bloc opératoire est, quant à lui, doté d’une table d’opération, d’un amplificateur de brillance et d’une salle de réveil. Des logements de fonction de type T3 et T4 ont également été construits afin de faciliter l’installation et la stabilisation des personnels de santé.

Une contribution durable au développement local

Cette réalisation traduit la convergence entre l’action publique et l’engagement du secteur privé autour d’un même objectif : rapprocher les populations des services essentiels et accompagner le développement des territoires.

Intérieur de l’hôpital départemental de Booué © D.R.

Pour la Société d’Exploitation du Transgabonais, cette contribution s’inscrit dans une démarche de responsabilité sociétale et dans une volonté d’avoir un impact durable sur les territoires traversés par le Transgabonais. Les populations de Booué, principales bénéficiaires de cette nouvelle infrastructure, ont ainsi salué la réalisation d’un établissement appelé à renforcer considérablement la couverture sanitaire dans le département de la Lopé.

La cérémonie s’est achevée par la coupure du ruban par le président de la République, suivie d’une visite guidée des différentes installations.Avec cette nouvelle structure sanitaire, Booué franchit une étape importante dans l’amélioration de son offre de soins, à travers un partenariat qui illustre concrètement la complémentarité entre l’État et les acteurs engagés dans le développement du Gabon.