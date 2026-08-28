Ogooué-Ivindo : des kits scolaires distribués par Ma Bannière !

Ecouter l'article

Des cartables neufs, des cahiers, des stylos, le jeudi 27 août dernier, c’est tout un cortège de fournitures scolaires qui a changé de mains à Batouala, Massaha et Nze-Vatican. La Fondation Ma Bannière y a organisé une opération de distribution qui tombe à point nommé, à dix jours seulement de la rentrée des classes, prévue le 7 septembre.

Derrière cette initiative, une figure bien connue Zita Oligui Nguema, Première Dame du Gabon, qui a fondé et impulse cette structure caritative. Son objectif est simple que les familles de ces villages n’aient pas à choisir entre les dépenses du quotidien et les fournitures de leurs enfants.

La Fondation Ma Bannière au plus près des nécessiteux

Le choix du moment n’a rien d’anodin. Cette distribution s’est déroulée en marge des célébrations de la Journée nationale de la Libération, dont Makokou, chef-lieu de l’Ogooué-Ivindo, était cette année la ville hôte. Une manière de coupler la commémoration nationale à un geste tourné vers l’avenir. Celui de la jeunesse.

Car c’est bien là tout l’enjeu affiché par la Fondation Ma Bannière qui est de faire de l’éducation un terrain d’action prioritaire, avec un regard appuyé sur les enfants des zones rurales, trop souvent en marge des grandes politiques sociales. En ciblant ces trois villages, l’opération rappelle que la solidarité ne s’arrête pas aux portes des grandes villes.

Pour les familles de Batouala, Massaha et Nze-Vatican, en tout cas, la rentrée s’annonce un peu moins pesante. Et pour la Première Dame, cette opération vient confirmer une ligne déjà tracée. Il s’agit d’une inclusion sociale qui se construit, kit après kit, village après village.