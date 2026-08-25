Gabon : le magistrat Eddy Minang radié à l’issue du Conseil de discipline

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Le magistrat Eddy Narcisse Minang aurait été radié de la magistrature à l’issue de l’audience disciplinaire du Conseil supérieur de la magistrature (CSM) tenue ce mardi 25 août 2026 à Libreville, selon une source judiciaire contactée par Gabon Media Time. Son nom figurait à deux reprises sur le rôle officiel de cette audience aux côtés de neuf autres magistrats. En l’absence, à ce stade, d’une décision officielle rendue publique détaillant les griefs et la sanction prononcée, cette information appelle toutefois à être considérée avec les précautions d’usage.

La journée du 25 août pourrait avoir marqué un tournant dans la carrière du magistrat Eddy Narcisse Minang. Selon les informations recueillies par Gabon Media Time auprès d’une source judiciaire, l’intéressé aurait fait l’objet de la sanction la plus lourde susceptible d’affecter sa carrière : une radiation de la magistrature.

Une radiation qui resterait à confirmer officiellement

Le document du Secrétariat permanent du Conseil supérieur de la magistrature consulté par GMT confirme, pour sa part, qu’Eddy Narcisse Minang figurait bien au rôle de l’audience disciplinaire organisée ce 25 août. Fait notable, son nom apparaît aux 10e et 11e positions, ce qui pourrait correspondre à l’examen de deux dossiers distincts. Le document transmis ne permet cependant pas d’en déterminer la nature.

D’après notre source judiciaire, la procédure examinée ce mardi aurait donc débouché sur la radiation d’Eddy Narcisse Minang. Une décision particulièrement lourde puisqu’elle entraînerait, sous réserve de sa formalisation selon les procédures applicables, son exclusion du corps de la magistrature.

À ce stade toutefois, GMT n’a pas eu accès à la décision disciplinaire elle-même. Le rôle d’audience communiqué par le Secrétariat permanent établit uniquement que le magistrat était convoqué devant l’instance disciplinaire. Il ne précise ni les faits qui lui seraient reprochés, ni les réquisitions éventuelles, ni le contenu des débats, encore moins la sanction finalement retenue.

Plusieurs magistrats devant le Conseil de discipline

Eddy Narcisse Minang n’était pas le seul concerné par cette audience. Le rôle mentionne notamment Valérie Koumba, Ayiquise Bléra Ibinga, Carmela Beyo Adiatoulai, Bruno Obiang Mve, Quevin Mozogo Eya, Urbain Massala, Vanida Charlène Mengue Ogandaga et Herbin Ebozo’o Nkoulou. Cette audience disciplinaire intervient dans un contexte où les autorités affichent leur volonté de renforcer la responsabilité au sein des institutions publiques, particulièrement dans l’appareil judiciaire.

Concernant Eddy Narcisse Minang, la publication ou la notification officielle de la décision du Conseil supérieur de la magistrature devrait permettre de confirmer la radiation rapportée par notre source judiciaire, mais également d’en connaître les fondements et les éventuelles voies de recours. En attendant cette formalisation, la prudence demeure de mise sur la portée exacte de la décision qui aurait été prise ce 25 août.