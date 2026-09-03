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Gabon : Me Nzigou appelle les magistrats à assumer leurs responsabilités 

Photo de Lyonnel Mbeng Essone Lyonnel Mbeng Essone Follow on X Envoyer un courriel 3 septembre 2026 à 20h28min
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Instantané de l'entretien direct entre Christian Bernard Rekoula et Me Anges Kevin Nzigou © D.R.
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Lors de son passage dans l’émission web « Entretien direct », animée par l’activiste Gabonais Bernard Christian Rekoula, l’avocat au barreau du Gabon, Me Anges Kevin Nzigou, s’est livré à une analyse sans concession de l’appareil judiciaire gabonais. L’homme de loi a exhorté les magistrats à assumer leurs décisions et à cesser d’imputer leurs dérives aux injonctions du pouvoir politique incarné par Brice Clotaire Oligui Nguema.

Interrogé sur l’indépendance de la justice sous l’ère actuelle comparée à l’ancien régime sous mes système Bongo-PDG, le Président du Front Démocratique Socialiste, par ailleurs membre imminent du barreau du Gabon n’a pas mâché ses mots. Pour Me Nzigou, l’émancipation de la justice ne viendra pas de réformes de façade, mais d’une véritable prise de conscience individuelle au sein des tribunaux. Une position qui s’apparente à une invite au réveil.

Magistrats c’est fini les jérémiades ?

« Il faut que nous arrivions à un niveau où les magistrats seront responsables des actions qu’ils posent », c’est en ces termes que Maître Anges Kevin Nzigou a entamé sa démonstration sur la responsabilité directe du magistrat. Selon ce dernier, procureurs, juges d’instruction ou présidents de juridictions  tous devraient prendre la mesure de la portée de leur signature sur les actes judiciaires. 

middle ban bien plus que du sport

Par ailleurs, l’avocat dénonce la culture du défaussement systématique sur la hiérarchie ou l’exécutif. Pour Me Anges Kevin Nzigou la rhétorique usuelle selon laquelle « le président ou le gouvernement a dit » ne passe plus. Dans cette même veine, il a scruté les revendications récurrentes du Syndicat national des magistrats du Gabon (Synamag) concernant les pressions politiques. 

Me Nzigou a pointé du doigt la peur d’être évincé qui paralyse les juges lorsqu’il s’agit de rendre des décisions impartiales. « La pression sur le magistrat, sous l’indépendance de la magistrature, c’est quoi ? C’est le fait que l’on a peur, étant juge, si je prends la bonne décision qui ne plaît pas au pouvoir, on m’éjecte », a-t-il conclu. Une position qui pourrait être perçue comme une diatribe. Tant cette sortie au vitriole éclabousse l’argumentaire du Synamag sur le délaissement par l’État.

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Lyonnel Mbeng Essone

Rédacteur en chef adjoint, je suis diplômé en droit privé. J'ai longtemps fourbi mes armes dans les cabinets juridiques avant de me lancer dans le web journalisme. Bien que polyvalent, je me suis spécialisé sur les questions sociétés, justice, faits-divers et bien sûr actualités sportives.

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