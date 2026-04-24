Aéroport de Libreville : Gozem lance son taxi-station à prix fixes ! 

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Soucieux d’étendre son offre de service, l’acteur majeur du transport urbain à Libreville Gozem a inauguré ce jeudi 23 avril 2026 son taxi-station à l’aéroport international Léon Mba. Cette initiative, fruit d’un partenariat avec GSEZ Airport, allie confort, sécurité et transparence des tarifs, dans le but de faciliter le déplacement des voyageurs.

L’aéroport de Libreville rapproche désormais la technologie des usages du quotidien grâce à ce nouveau service de Gozem, baptisé taxi-station. Les passagers peuvent profiter d’une solution pratique et sécurisée, sans craindre de fluctuation des prix ou de services inconstants. « Notre engagement est d’offrir à tous les passagers qui arrivent à destination de Libreville un moyen de transport sûr, fiable et confortable, avec des tarifs fixes », a confié le Country Manager de Gozem, Alex Treku.

Taxi-station, la solution idéale pour les voyageurs

Pour réduire les délais et garantir un transport immédiat et fiable, les véhicules sont disponibles 24 heures sur 24 à la sortie de l’aéroport, sur le dépose minute, que les passagers utilisent ou non l’application Gozem. Cette organisation vise à limiter le temps d’attente et repose sur une grille tarifaire clairement définie en 3 zones. Ainsi, les trajets vers les quartiers de la zone 1, comprenant Alibandeng, Boulevard Triomphal, Gros Bouquet, Haut et Bas de Gue-Gue, Louis, Ancienne Sobraga, Charbonnage et Camp de Gaulle Sablière, sont facturés 4 000 Fcfa.

Pour la zone 2, qui inclut Okala, Angondjé, Marseille 2, Premier Campement, Nzeng Ayong, Nombakele, Glass, Awendje et Peyrie, le tarif est de 6 000 Fcfa. Quant à la zone 3, couvrant Acaé, Pont Nomba, Mindoubé, Sudoku, Derrière la pédiatrie, Awoungou, Port d’Owendo, IAI, PK et Bikélé, le prix s’élève à 8 000 Fcfa. Les destinations situées hors de ces zones sont facturées au tarif normal selon la distance.Pour le directeur des opérations de GSEZ Airport, cette initiative illustre la volonté de l’aéroport d’innover et de proposer des solutions pratiques pour les usagers. « C’est toujours un plaisir pour nous de montrer que nous évoluons dans un environnement dynamique, capable de répondre aux besoins des passagers », a-t-il déclaré.

De son côté, la directrice marketing et développement, Nadine Moutoubou Lou, a expliqué que ce service répond à un problème récurrent de transport, notamment pour les vols arrivant tard dans la nuit. « Jusqu’ici, il n’était pas possible pour les passagers d’avoir un taxi permanent à l’aéroport. Ce service contribue à offrir un transport sûr, sécurisé et confortable, avec des prix fixes et transparents », a-t-elle précisé.Il ne reste plus aux usagers qu’à profiter en toute sérénité de cette nouvelle alternative, conçue pour leur bien-être et leur confort.