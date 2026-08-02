4ᵉ arrondissement de Libreville : Lin Amabie Aurélien Meyeket face à ses électeurs pour son compte rendu parlementaire

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Ce lundi 3 août 2026, la salle des mariages de la Mairie du 4ᵉ arrondissement de Libreville a refusé du monde. Habitants du 2ᵉ siège, chefs de quartier, notables et forces vives se sont rassemblés massivement pour assister au compte rendu parlementaire de leur député Lin Amabie Aurélien Meyeket, marqué par un devoir de transparence et d’exigence républicaine.

Prenant la parole dans une atmosphère solennelle, l’élu a d’emblée tenu à rappeler le sens de sa démarche. « C’est avec un profond sentiment de responsabilité républicaine et un immense honneur que je me tiens devant vous aujourd’hui. Au devoir de transparence qui incombe à tout élu du peuple, je viens accomplir cet exercice capital de redevabilité et de restitution politique. », a indiqué le parlementaire.

Revenant sur les travaux de la première session ordinaire, dite « session des lois », tenue du 2 mars au 30 juin 2026, le parlementaire a dressé un bilan d’activité particulièrement chargé. Sur les 34 textes législatifs soumis, 23 ont été adoptés en séance plénière.

Qu’il s’agisse de la modification du Code de procédure pénale, de la réorganisation du secteur foncier, de la régulation des réseaux sociaux ou de la lutte contre le tabagisme, ces réformes touchent directement au quotidien des citoyens. « Ma boussole tout au long de ces quatre mois intenses a été simple : défendre vos intérêts et voter des lois qui impactent positivement votre bien-être », a-t-il affirmé.

Le contrôle de l’action gouvernementale et les réformes sociales

Au-delà de la production législative, l’Assemblée nationale a pleinement joué son rôle d’évaluation. L’honorable Lin Amabie Aurélien Meyeket a souligné la ténacité des députés lors des séances de questions orales, abordant des sujets sensibles tels que la lutte contre la drogue en milieu scolaire, la situation de la PostBank (Poste SA), le système éducatif ou encore le retard dans la délivrance des cartes nationales d’identité et des passeports.

Ce rendez-vous a également été l’occasion de saluer les avancées sociales récentes annoncées par le chef de l’État devant le Parlement réuni en Congrès, notamment le paiement des rappels de solde et l’extension de la couverture sociale au secteur informel.

Face aux défis locaux du 4ᵉ arrondissement

Sans éluder les difficultés du terrain, le député a conclu son discours en abordant les préoccupations directes des riverains : accès à l’eau et à l’électricité, insécurité, manque d’éclairage public, insalubrité ou chômage des jeunes. Appelant à un dialogue permanent pour trouver des solutions durables, il a exhorté ses concitoyens à la mobilisation collective : « C’est ensemble, dans l’action partagée et le dialogue permanent, que nous bâtirons un cadre de vie plus doux, plus prospère et plus juste pour tous. », a-t-il déclaré.