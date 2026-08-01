Lékabi-Léwolo : Georges Chris Tigalekou mobilise les troupes pour le premier anniversaire de l’UDB

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C’est dans une ambiance de ferveur populaire que l’Union Démocratique des Bâtisseurs (UDB) a célébré, le 1ᵉʳ août 2026, son tout premier anniversaire dans le département de la Lékabi-Léwolo. Conformément aux directives édictées par le président fondateur du parti, Brice Clotaire Oligui Nguema, les festivités se sont déportées au plus près des populations provinciales. Pour concrétiser ce lien de proximité, Georges Chris Tigalekou, cadre influent de la formation politique, a fait le déplacement afin de partager ce moment fort avec les habitants.

Cette rencontre sur le terrain a offert une tribune privilégiée pour dresser le bilan des douze premiers mois d’existence du parti. Devant une assistance nombreuse, la délégation a réaffirmé la vision stratégique du « Bâtisseur en chef », Brice Clotaire Oligui Nguema : implanter durablement l’UDB dans chaque coin du Gabon et placer le bien-être des citoyens au centre de l’action publique.

Pour transformer ces engagements en réalités concrètes, la formation présidentielle entend intensifier son empreinte dans le paysage politique et citoyen du pays.

Rassemblement et cohésion interpartis

Au cours des échanges, Georges Chris Tigalekou a tenu à saluer la démarche de l’honorable Jeannot Kalima, deuxième vice-président de l’Assemblée nationale. Venu présenter son compte rendu parlementaire, ce dernier a exprimé sa gratitude envers les électeurs à l’occasion de cet anniversaire.

Un geste perçu par l’assistance comme un gage de maturité démocratique. Selon les cadres présents, cette présence conjointe témoigne de la volonté de l’UDB d’entretenir des relations constructives avec les « partis amis » et d’inscrire son action dans le respect du pluralisme politique.

Des promesses d’avenir pour le développement local

Se voulant résolument rassurant quant aux perspectives à venir, Georges Chris Tigalekou a réaffirmé la détermination de l’UDB à répondre aux attentes locales. Sous la conduite du chef de l’État, le parti ambitionne de franchir de nouvelles étapes pour stimuler le développement socio-économique des territoires. L’engagement a été pris de maintenir une présence constante sur le terrain pour accompagner le quotidien des populations de la Lékabi-Léwolo.