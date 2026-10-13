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14 octobre 2025–14 octobre 2026 : une année sans notre mère et grand-mère bien-aimée

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MOUYEGUE Madeleine ep LECHIOMBEKA de son vivant © D.R.
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14 /10//25 – 14 /10/26.1 an déjà ,que ma mère et grand mere de mes enfants, MOUYEGUE Madeleine ep LECHIOMBEKA nous quittait. Ton départ a laissé un silence immense,mais ton souvenir reste gravé au plus profond de nous.

Nous revoyons ton sourire , ta douceur et cette façon unique que tu avais de toujours trouver les mots justes pour apaiser le monde.

Tu étais un refuge , un pilier et une mémoire vivante de notre famille . Même si tes mains ne bordent plus nos chemins , ton amour continue de nous éclairer chaque jour .
Merci pour tout ce que tu as donné . Tu n’es plus là où tu étais , mais tu es partout la ou nous sommes .Repose en paix MERE et MÉMÉ Mado.

Canal_octobre

Ton fils MIDONGO LECHIOMBEKA et enfants.

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