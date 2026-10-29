Zone CEMAC : BGFIBank conforte son statut de géant du crédit au 2ème trimestre 2026

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Selon les derniers rapports de la Banque des États de l’Afrique centrale (BEAC) relatifs à l’évolution des taux débiteurs, le groupe BGFI Holding consolide sa suprématie sur le marché bancaire de l’Afrique centrale. Au deuxième trimestre 2026, l’institution a ravi les premières places en matière d’octroi de nouveaux crédits dans trois économies clés de la sous-région en l’occurrence le Cameroun, la République centrafricaine (RCA) et le Gabon. Une performance remarquable qui s’inscrit toutefois dans un contexte de contraction globale des financements bancaires.

C’est au Cameroun que BGFIBank réalise la dynamique la plus spectaculaire. Alors qu’elle ne pointait qu’au septième rang au deuxième trimestre 2025 avec 8,60 % des parts de marché, la filiale s’est hissée au sommet en captant 15,86 % des nouveaux financements entre avril et juin 2026. Elle coiffe ainsi de peu la Banque Atlantique (15,35 %) et devance la Commercial Bank of Cameroon (11,01 %). Cette ascension de 7,26 points s’effectue dans un marché en repli de 3,33 %, où le volume total des crédits s’est établi à 1 824,2 milliards FCFA.

République centrafricaine : un leadership préservé malgré le resserrement

En Centrafrique, BGFIBank-CA maintient son rang de leader incontesté malgré une érosion de son assise commerciale. Sa part dans les nouveaux concours bancaires est passée de 64,75 % à 46,34 % sur un an, concédant 18,41 points à une concurrence emmenée par Ecobank (21,58 %) et la BSIC (19,95 %). Cette redistribution s’opère sur fond de net ralentissement de l’activité bancaire locale, le volume global des prêts accordés par les quatre établissements du pays ayant chuté de 29,96 % pour atteindre 21,3 milliards FCFA.

L’hégémonie gabonaise : un marché sous domination absolue

Au Gabon, le mastodonte bancaire règne en maître incontesté en s’adjugeant 70,21 % des nouvelles enveloppes de financement, reléguant Citibank à une deuxième place distante (11,38 %). Sur un volume total distribué de 515,8 milliards FCFA, en baisse de 9,83 %, la banque a principalement arrosé le tissu productif. Les entreprises ont absorbé plus de 61 % des financements, marquées par un soutien renforcé aux PME dont les enveloppes ont bondi de 33,54 %.

Ces données de la BEAC, qui mesurent la vitalité des nouveaux flux de prêts et non l’encours global, confirment que malgré des trajectoires locales contrastées, le groupe conserve un poids déterminant dans le financement des économies de la CEMAC.