A La UneDerniers articlesSOCIETE

Naufrage du Prospector 5 : Trois corps localisés dans l’épave immergée

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 29 octobre 2026 à 8h09min
1 949 Temps de lecture 1 minute
Ajouter GabonMediaTime à vos sources préféréesMédia certifié par Média Métri
Une vue du naufrage du Prospector 5 au large de Mayumba © D.R.
Ecouter l'article

Le drame maritime survenu au large de la province de la Nyanga connaît un nouveau tournant tragique. Quatre jours après le naufrage de la plateforme pétrolière offshore Prospector 5 au sud-ouest du Gabon, le bilan humain s’affine. Dans un communiqué officiel rendu public ce mercredi 28 octobre 2026, le chef d’état-major de la Marine nationale, le Vice-Amiral Charles Hubert Bekale Meyông, a annoncé la localisation de trois corps parmi les cinq personnes portées disparues.

C’est une avancée majeure et douloureuse dans les opérations de sauvetage. L’épave de la structure de forage, propriété de la société Borr Drilling et exploitée pour le compte de BW Energy Gabon SA, gît désormais à plusieurs dizaines de mètres de profondeur aux coordonnées 04°10’56,1128’’ S et 010°38’54,4096’’ E. La découverte des dépouilles a été rendue possible grâce à l’immersion d’un robot téléopéré (ROV) de haute précision.

Bien que ces équipements d’imagerie sous-marine aient permis de détecter les trois corps emprisonnés à l’intérieur du navire coulé, la visibilité et la disposition des lieux n’ont pas encore permis leur identification formelle. Exécutant les très hautes instructions du Président de la République, les équipes techniques préparent activement des manœuvres complexes de récupération, encadrées par des spécialistes en plongée profonde.

Canal_octobre

Une mobilisation massive et une enquête judiciaire en cours

Depuis l’accident survenu le samedi 24 octobre 2026, un dispositif de secours d’envergure associe la Marine nationale et les compagnies pétrolières de la région. Cette synergie entre vecteurs aériens et navals a permis de sauver 110 rescapés, rapidement pris en charge par les services de santé.

Sur le plan judiciaire, le dossier prend une tournure stricte. Le commandement des opérations de secours s’en remet désormais aux directives du Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance de Tchibanga, chargé de l’enquête préliminaire ouverte dès le 25 octobre.

La quête ininterrompue des deux derniers disparus

Alors que les familles des victimes attendent dans l’angoisse le rapatriement des dépouilles, l’effort militaire et logistique reste total sur le plan d’eau de Mayumba. Les autorités et la société civile demeurent pleinement mobilisées sur la zone de recherche. L’objectif immédiat reste le repérage des deux derniers marins encore portés manquants, afin d’apporter des réponses définitives aux proches des victimes et d’établir toute la lumière sur les causes de ce naufrage dévastateur.

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 29 octobre 2026 à 8h09min
1 949 Temps de lecture 1 minute
Photo de Henriette Lembet

Henriette Lembet

Journaliste Le temps est une donnée fatale à laquelle rien ne résiste...

Articles similaires

Bitam : trois ressortissants camerounais écroués après un braquage à l’explosif 

29 octobre 2026 à 9h00min

Projet de budget 2027  : la masse salariale de l’Éducation nationale frôle les 192 milliards de FCFA 

29 octobre 2026 à 8h32min

Zone CEMAC : BGFIBank conforte son statut de géant du crédit au 2ème trimestre 2026

29 octobre 2026 à 7h20min

Gabon : Oligui Nguema met la pression sur les entreprises pour accélérer les chantiers routiers

28 octobre 2026 à 21h10min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

Ce message d’erreur est visible uniquement pour les administrateurs/administratrices de WordPress.

Erreur 403 : The request cannot be completed because you have exceeded your quota..

Domain code: youtube.quota
Reason code: quotaExceeded

Erreur : aucune vidéo n’a été trouvée.

Assurez-vous qu’il s’agit d’un identifiant de chaine valide et que la chaine a des vidéos disponibles sur youtube.com.

Bouton retour en haut de la page