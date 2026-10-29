Naufrage du Prospector 5 : Trois corps localisés dans l’épave immergée

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Le drame maritime survenu au large de la province de la Nyanga connaît un nouveau tournant tragique. Quatre jours après le naufrage de la plateforme pétrolière offshore Prospector 5 au sud-ouest du Gabon, le bilan humain s’affine. Dans un communiqué officiel rendu public ce mercredi 28 octobre 2026, le chef d’état-major de la Marine nationale, le Vice-Amiral Charles Hubert Bekale Meyông, a annoncé la localisation de trois corps parmi les cinq personnes portées disparues.

C’est une avancée majeure et douloureuse dans les opérations de sauvetage. L’épave de la structure de forage, propriété de la société Borr Drilling et exploitée pour le compte de BW Energy Gabon SA, gît désormais à plusieurs dizaines de mètres de profondeur aux coordonnées 04°10’56,1128’’ S et 010°38’54,4096’’ E. La découverte des dépouilles a été rendue possible grâce à l’immersion d’un robot téléopéré (ROV) de haute précision.

Bien que ces équipements d’imagerie sous-marine aient permis de détecter les trois corps emprisonnés à l’intérieur du navire coulé, la visibilité et la disposition des lieux n’ont pas encore permis leur identification formelle. Exécutant les très hautes instructions du Président de la République, les équipes techniques préparent activement des manœuvres complexes de récupération, encadrées par des spécialistes en plongée profonde.

Une mobilisation massive et une enquête judiciaire en cours

Depuis l’accident survenu le samedi 24 octobre 2026, un dispositif de secours d’envergure associe la Marine nationale et les compagnies pétrolières de la région. Cette synergie entre vecteurs aériens et navals a permis de sauver 110 rescapés, rapidement pris en charge par les services de santé.

Sur le plan judiciaire, le dossier prend une tournure stricte. Le commandement des opérations de secours s’en remet désormais aux directives du Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance de Tchibanga, chargé de l’enquête préliminaire ouverte dès le 25 octobre.

La quête ininterrompue des deux derniers disparus

Alors que les familles des victimes attendent dans l’angoisse le rapatriement des dépouilles, l’effort militaire et logistique reste total sur le plan d’eau de Mayumba. Les autorités et la société civile demeurent pleinement mobilisées sur la zone de recherche. L’objectif immédiat reste le repérage des deux derniers marins encore portés manquants, afin d’apporter des réponses définitives aux proches des victimes et d’établir toute la lumière sur les causes de ce naufrage dévastateur.