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Naufrage du Prospector 5 : Oligui Nguema fait le point des opérations de recherche avec BW Energy 

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 29 octobre 2026 à 9h15min
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Le drame survenu au large de Mayumba continue d’accaparer l’attention au plus haut sommet de l’État. Le Président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a accordé, ce mercredi 28 octobre 2026, une audience de crise aux dirigeants de la compagnie BW Energy. Cette rencontre visait à dresser un état des lieux exhaustif des opérations de secours et d’enquête déployées à la suite du naufrage de la plateforme pétrolière Borr Prospector 5.

Face à l’urgence de la situation, la priorité absolue demeure la localisation des marins et techniciens toujours portés disparus. Devant le Chef de l’État, les responsables de BW Energy ont détaillé l’arsenal logistique d’exception acheminé sur les lieux du sinistre. Parmi ces équipements figure un robot sous-marin de haute technologie (ROV), capable d’explorer l’épave immergée à grande profondeur. Ce dispositif de pointe doit évaluer l’état de la structure noyée et prélever des indices techniques cruciaux pour déterminer les causes exactes du chavirage.

Sur le plan de l’assistance médicale et psychologique, le dispositif s’est également renforcé. Dix médecins supplémentaires ont été dépêchés en urgence afin de prendre en charge les rescapés choqués et de coordonner le suivi sanitaire des équipes engagées sur la zone.

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Enquête internationale et établissement des responsabilités

Au-delà de la réponse humanitaire, la transparence sur les circonstances de la tragédie constitue le second pilier des discussions. Une cellule d’investigation conjointe, réunissant des experts internationaux de premier plan et les autorités maritimes gabonaises, a été officiellement constituée. Cette instance indépendante aura pour mission de passer au crible l’ensemble des données de navigation et d’entretien afin d’établir, sans complaisance, les responsabilités juridiques et techniques.

Tout en saluant la réactivité et les moyens colossaux engagés par l’opérateur pétrolier, le Président de la République s’est montré catégorique. Brice Clotaire Oligui Nguema a réaffirmé que les opérations de recherche devaient se poursuivre sans relâche, exigeant en parallèle un accompagnement indéfectible et personnalisé auprès des familles endeuillées par cette épreuve.

La priorité absolue du gouvernement gabonais

Pour le chef de l’exécutif, la gestion de cette catastrophe industrielle exige une rigueur exemplaire. Retrouver les portés disparus, apporter une assistance matérielle et morale aux proches et faire toute la lumière sur ce drame maritime demeurent les axes prioritaires arrêtés par la Présidence. En imposant une coopération stricte à BW Energy, l’État gabonais entend garantir que toute la vérité sera faite sur l’accident de la plateforme Borr Prospector 5.

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Henriette Lembet

Journaliste Le temps est une donnée fatale à laquelle rien ne résiste...

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